У Києві біля "Чернігівської" колії затопило водою: трамваї зупинилися

У понеділок, 6 травня, в Києві зупинилися трамваї маршрутів №22, 28, 33, 35, які їздять по вулиці Хоткевича та Краківської в напрямку станції метро "Лісова" та ДВРЗ. Це пов'язано з тим, що трамвайні колії затопило водою.

Транспорт збився з графіка о 08:50. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прес-службу Київпастрансу.

Колії затопило водою внаслідок прориву каналізаційної системи. На місце вже викликали відповідну службу, яка усуне аварію.

Рух трамваїв відновили в 10:00. Але транспорт курсує з відхиленням від графіка.