"Нафтогаз" заплатить своїй швейцарській "дочці" майже €700 тис. за право почитати свої звіти

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має намір домовитися зі своєю дочірньою компанією Naftogaz Trading Europe SA (Швейцарія) про надання прав на використання 2 звітів, що стосуються перетворення організації за 687,25 тис. євро.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Відповідно до тендерної документації, предметом закупівлі є надання прав на користування об'єктами права інтелектуальної власності за звітами "Kick off and scale up Naftogaz of Organization Transformation - People" та "Naftogaz Organization Transformation - Culture".

Строк надання послуг до 31 грудня.

Naftogaz Trading Europe є дочірньою компанією "Нафтогазу" і зареєстрована в Женеві (Швейцарія).

В раду директорів Naftogaz Trading Europe входять Юрій Вітренко (виконавчий директор "Нафтогазу"), Володимир Томаш та Ірина Михайленко.

В 2016 році "Нафтогаз" змінив назву дочірньої швейцарської Naftogaz Overseas на Naftogaz Trading Europe.

Як повідомляли Українські Новини, раніше "Нафтогаз" заплатив своєю швейцарської "дочці" майже 2 млн євро за право почитати звіти про самого себе.

Також в 2019 "Нафтогаз" хоче збільшити прибуток в 6,5 разів до 91 млрд гривень.