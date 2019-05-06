"Нафтогаз" заплатить своїй швейцарській "дочці" майже €700 тис. за право почитати свої звіти

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має намір домовитися зі своєю дочірньою компанією Naftogaz Trading Europe SA (Швейцарія) про надання прав на використання 2 звітів, що стосуються перетворення організації за 687,25 тис. євро.\r\nПро це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.\r\nВідповідно до тендерної документації, предметом закупівлі є надання прав на користування об'єктами права інтелектуальної власності за звітами "Kick off and scale up Naftogaz of Organization Transformation - People" та "Naftogaz Organization Transformation - Culture".\r\nСтрок надання послуг до 31 грудня.\r\nNaftogaz Trading Europe є дочірньою компанією "Нафтогазу" і зареєстрована в Женеві (Швейцарія).\r\nВ раду директорів Naftogaz Trading Europe входять Юрій Вітренко (виконавчий директор "Нафтогазу"), Володимир Томаш та Ірина Михайленко.\r\nВ 2016 році "Нафтогаз" змінив назву дочірньої швейцарської Naftogaz Overseas на Naftogaz Trading Europe.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше "Нафтогаз" заплатив своєю швейцарської "дочці" майже 2 млн євро за право почитати звіти про самого себе.\r\nТакож в 2019 "Нафтогаз" хоче збільшити прибуток в 6,5 разів до 91 млрд гривень.