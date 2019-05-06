З Евересту вивезли більше 3 тонн сміття за 2 тижні

За два тижні 14 волонтерів зібрали на Евересті три тонни сміття. Вивозити залишене туристами сміття з висоти 8 тисяч метрів доводиться вертольотом. Про це повідомляє CNN.\r\nСеред знахідок були і порожні банки і пляшки, і альпіністське спорядження. Крім того, знайдені чотири тіла загиблих.\r\nВлада Непалу почали вирішувати проблему із сміттям після того, як захаращеність Евересту поставила під загрозу всю екосистему гори. Волонтери планують продовжувати свою роботу протягом 45 днів.\r\nНагадаємо, льодовики тануть: тіла сотень альпіністів, які намагалися підкорити Еверест, з'явилися з-під снігу.\r\nРаніше російський альпініст загинув при сходженні на одну з найвищих гір світу. У 2017 за кілька днів на схилах Евересту померло 9 альпіністів.\r\nРаніше на Евересті обвалилася "щабель Хілларі".