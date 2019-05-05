Порошенко оконфузився, "поховавши" Тараса Чорновола

Президент Петро Поршенко оконфузився через допис, в якому "поховав" відомого політолога Тараса Чорновола, замість В'ячеслава Чорновола, його батька.\r\nВідповідний допис з'явився на сторінці Порошенка в мікроблозі Twitter.\r\n"Боротьбі за волю, свободу і демократію нашого народу присвятили себе й інші правозахисники - і Мустафа Джемілєв, і ті, хто не дожив до наших днів, - Тарас Чорновіл і Левко Лук’яненко", - йшлось у дописі.\r\n\r\nПізніше це повідомлення було відредаговано і виправлено на "В'ячеслав Чорновіл".\r\n\r\nОднак користувачі соціальних мереж встигли помітити перший варіант і вже активно висміюють його.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Тарас Чорновіл заявив, що підозрює колишнього Президента Віктора Ющенка у справі про загибель свого батька, лідера Народного руху В'ячеслава Чорновола.\r\nТакож відповідаючи на питання про те, кого, на його думку, необхідно допитати слідчим, які займаються розслідуванням справи про загибель його батька Чорновіл заявив, що необхідно допитати екс-президента Леоніда Кучму.