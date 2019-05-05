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05 травня 2019, неділя, 21:44 31
Політика 2019-05-05T23:15:01+03:00
Українські Новини
Порошенко оконфузився, "поховавши" Тараса Чорновола

Порошенко оконфузився, "поховавши" Тараса Чорновола

Президент Петро Поршенко оконфузився через допис, в якому "поховав" відомого політолога Тараса Чорновола, замість В'ячеслава Чорновола, його батька.

Відповідний допис з'явився на сторінці Порошенка в мікроблозі Twitter.

"Боротьбі за волю, свободу і демократію нашого народу присвятили себе й інші правозахисники - і Мустафа Джемілєв, і ті, хто не дожив до наших днів, - Тарас Чорновіл і Левко Лук’яненко", - йшлось у дописі.

Пізніше це повідомлення було відредаговано і виправлено на "В'ячеслав Чорновіл".

Однак користувачі соціальних мереж встигли помітити перший варіант і вже активно висміюють його.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Тарас Чорновіл заявив, що підозрює колишнього Президента Віктора Ющенка у справі про загибель свого батька, лідера Народного руху В'ячеслава Чорновола.

Також відповідаючи на питання про те, кого, на його думку, необхідно допитати слідчим, які займаються розслідуванням справи про загибель його батька Чорновіл заявив, що необхідно допитати екс-президента Леоніда Кучму.

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