У Росії палаючий літак з пасажирами здійснив екстрену посадку: пожежу загасили

Пасажирський літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот", що виконував рейс Москва - Мурманськ, здійснив у неділю, 5 травня, жорстку посадку в московському аеропорту "Шереметьєво".

Як повідомляє агентство "Інтерфакс", літак змушений був незабаром після вильоту запросити аварійну посадку через пожежу двигуна.

Літак подав сигнал лиха після вильоту і став заходити на вимушену посадку. Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся. За допомогою надувних трапів евакуйовані 73 пасажири, а також члени екіпажу літака.

Пізніше в "Шереметьєво" погасили вогонь, що охопив після жорсткої посадки пасажирський літак Superjet.

"Пожежа ліквідована", - повідомили в аеропорту.

Пізніше в МНС Росії підтвердили, що відкрите горіння на літаку, який загорівся під час жорсткої посадки в "Шереметьєво" ліквідовано.

Джерело в екстрених службах повідомив виданню, що шість осіб, за попередніми даними, отримали опіки і травми під час евакуації з палаючого літака.

https://www.youtube.com/watch?v=6cm6SiuiI_s" frameborder="0" allowfullscreen>

https://www.youtube.com/watch?v=XEvpgxwuZ9M" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, у Москві Boeing не зміг приземлитися з першого разу і зачепив хвостом злітну смугу.

Раніше в Росії розбився навчальний військовий літак.