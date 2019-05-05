У Росії палаючий літак з пасажирами здійснив екстрену посадку: пожежу загасили

Пасажирський літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот", що виконував рейс Москва - Мурманськ, здійснив у неділю, 5 травня, жорстку посадку в московському аеропорту "Шереметьєво".\r\nЯк повідомляє агентство "Інтерфакс", літак змушений був незабаром після вильоту запросити аварійну посадку через пожежу двигуна.\r\nЛітак подав сигнал лиха після вильоту і став заходити на вимушену посадку. Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся. За допомогою надувних трапів евакуйовані 73 пасажири, а також члени екіпажу літака.\r\nПізніше в "Шереметьєво" погасили вогонь, що охопив після жорсткої посадки пасажирський літак Superjet.\r\n"Пожежа ліквідована", - повідомили в аеропорту.\r\nПізніше в МНС Росії підтвердили, що відкрите горіння на літаку, який загорівся під час жорсткої посадки в "Шереметьєво" ліквідовано.\r\nДжерело в екстрених службах повідомив виданню, що шість осіб, за попередніми даними, отримали опіки і травми під час евакуації з палаючого літака.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=6cm6SiuiI_s" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=XEvpgxwuZ9M" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Москві Boeing не зміг приземлитися з першого разу і зачепив хвостом злітну смугу.\r\nРаніше в Росії розбився навчальний військовий літак.