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  • У Росії палаючий літак з пасажирами здійснив екстрену посадку: пожежу загасили
05 травня 2019, неділя, 20:34 11
Світ 2019-05-05T20:50:18+03:00
Українські Новини
У Росії палаючий літак з пасажирами здійснив екстрену посадку: пожежу загасили

У Росії палаючий літак з пасажирами здійснив екстрену посадку: пожежу загасили

Пасажирський літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот", що виконував рейс Москва - Мурманськ, здійснив у неділю, 5 травня, жорстку посадку в московському аеропорту "Шереметьєво".

Як повідомляє агентство "Інтерфакс", літак змушений був незабаром після вильоту запросити аварійну посадку через пожежу двигуна.

Літак подав сигнал лиха після вильоту і став заходити на вимушену посадку. Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся. За допомогою надувних трапів евакуйовані 73 пасажири, а також члени екіпажу літака.

Пізніше в "Шереметьєво" погасили вогонь, що охопив після жорсткої посадки пасажирський літак Superjet.

"Пожежа ліквідована", - повідомили в аеропорту.

Пізніше в МНС Росії підтвердили, що відкрите горіння на літаку, який загорівся під час  жорсткої посадки в "Шереметьєво" ліквідовано.

Джерело в екстрених службах повідомив виданню, що шість осіб, за попередніми даними, отримали опіки і травми під час евакуації з палаючого літака.

Як повідомляли Українські Новини, у Москві Boeing не зміг приземлитися з першого разу і зачепив хвостом злітну смугу.

Раніше в Росії розбився навчальний військовий літак.

Більше новин про: авіакатастрофа аварійна посадка літака вимушена посадка літака Аеропорт "Шереметьєво"

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