В. о. мера Луцька Пустовіт задекларував 691 тис. гривень доходів в 2018

Виконуючий обов'язки мера Луцька, секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт задекларував 691 256 гривень доходів в 2018 році. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Заробітна плата склала 611 902 гривень, пенсія - 67 926 гривень, відсотки - 7 931 гривень і 3 497 гривень.

Пустовиту належить квартира площею 42,57 кв. м.

Він зберігає в банках 5 921 євро, 3 344 доларів США, 90 834 гривень, 4 007 доларів США і 2 гривні.

Готівкою в. о. мера Луцька зберігає 25 300 доларів США.

Дружина Пустовіта Алла Пустовіт отримала в 2018 році 87 525 гривень зарплати.

Вона володіє 50% квартири площею 45,7 кв. м, другий половиною квартири володіє громадянин Олег Попович.

У дружини немає депозитів і не зазначені готівку в декларації.

Дочка Пустовіта Юлія Пустовіт отримала в 2018 році 16 735 гривень стипендії, 300 гривень виплати від профспілок, 8 383 гривень відсотків і 12 гривень бонусів від Приватбанку.

Вона володіє квартирою площею 96,7 кв. м.

У дочки на депозитах зберігається 8 685 доларів США, 7 083 гривень і 2 460 гривень.

У Пустовіта, його дружини і дочки немає автомобілів та земельних ділянок.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня 2017 року Луцька міська рада обрала секретарем Григорія Пустовіта ("Всеукраїнське об'єднання" "Батьківщина") замість Ігоря Поліщука ("Українське об'єднання патріотів" ("Укроп").

Пустовіт також став виконуючим обов'язки мера.

Мер Луцька Микола Романюк помер 3 лютого 2017 року.

Він обіймав посаду мера Луцька з листопада 2010 року.