В. о. мера Луцька Пустовіт задекларував 691 тис. гривень доходів в 2018

Виконуючий обов'язки мера Луцька, секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт задекларував 691 256 гривень доходів в 2018 році. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.\r\nЗаробітна плата склала 611 902 гривень, пенсія - 67 926 гривень, відсотки - 7 931 гривень і 3 497 гривень.\r\nПустовиту належить квартира площею 42,57 кв. м.\r\nВін зберігає в банках 5 921 євро, 3 344 доларів США, 90 834 гривень, 4 007 доларів США і 2 гривні.\r\nГотівкою в. о. мера Луцька зберігає 25 300 доларів США.\r\nДружина Пустовіта Алла Пустовіт отримала в 2018 році 87 525 гривень зарплати.\r\nВона володіє 50% квартири площею 45,7 кв. м, другий половиною квартири володіє громадянин Олег Попович.\r\nУ дружини немає депозитів і не зазначені готівку в декларації.\r\nДочка Пустовіта Юлія Пустовіт отримала в 2018 році 16 735 гривень стипендії, 300 гривень виплати від профспілок, 8 383 гривень відсотків і 12 гривень бонусів від Приватбанку.\r\nВона володіє квартирою площею 96,7 кв. м.\r\nУ дочки на депозитах зберігається 8 685 доларів США, 7 083 гривень і 2 460 гривень.\r\nУ Пустовіта, його дружини і дочки немає автомобілів та земельних ділянок.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 3 липня 2017 року Луцька міська рада обрала секретарем Григорія Пустовіта ("Всеукраїнське об'єднання" "Батьківщина") замість Ігоря Поліщука ("Українське об'єднання патріотів" ("Укроп").\r\nПустовіт також став виконуючим обов'язки мера.\r\nМер Луцька Микола Романюк помер 3 лютого 2017 року.\r\nВін обіймав посаду мера Луцька з листопада 2010 року.