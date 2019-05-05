Черги з десятків авто спостерігаються в пунктах пропуску на закарпатських кордонах зі Словаччиною та Угорщиною.\r\nЧерги на кордоні. Фото: facebook\/Тетяна Тимочко\r\nЗгідно з інформацією "Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західна межа" черг перед пунктами пропуску з сусідніми державами станом на 15:00 наступні:\r\nРеспубліка Польща: \r\n\r\n"Устилуг" -60\r\n"Угринів" -90\r\n"Рава-Руська" -150\r\n"Грушів" -300\r\n"Смільниця" - 150 \r\n"Шегині" -150\r\n"Краковець" -400 \r\n\r\nСловацька Республіка: \r\n\r\n"р. Березне" - 150 \r\n"Ужгород" -120 \r\n\r\nУгорщина: \r\n\r\n"Тиса" -140 \r\n"Дзвінкове" - 40 \r\n"Косино" -30 \r\n"Лужники" - 20 \r\n"Вилок" - 50 \r\n\r\nРумунія: \r\n\r\n"Дяково" - 0 \r\n"Солотвине" - 0 \r\n"Порубне" - 0 \r\n\r\nМолдова: \r\n\r\n"Мамалига-авто" - 0\r\n\r\nЧерги на кордоні. Фото: facebook\/Тетяна Тимочко\r\n \r\n\r\nЯк повідомляє Mukachevo.net з посиланням на інформацію Чопського прикордонного загону, на виїзд з України в межах Закарпаття у черзі понад 120 машин.\r\n\r\nПрикордонники припускають, черги пов'язані з тим, що всі повертаються на роботу за кордон, а також з тим, кілька днів тому не працювала база даних Угорщини, внаслідок чого багато людей не змогли виїхати.\r\nЧерги на кордоні. Фото: Мукачево. немає\r\nСитуація з чергами виникла ще тиждень тому, одразу після Великодніх свят.\r\nНагадаємо, кількість заробітчан у Чехії зростає: МЗС назвав число легально працюючих українців.\r\nЗаробітчани заводять в Україну близько 10% ВВП.\r\nГроші заробітчан загрожують обкласти податком: у Мінсоцполітики назвали причину.