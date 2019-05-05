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05 травня 2019, неділя, 17:45 12
Силові структури 2019-05-05T19:00:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: Сотні авто стоять у чергах на виїзд з України в ЄС

Фото дня: Сотні авто стоять у чергах на виїзд з України в ЄС

Черги на кордоні. Фото: facebook/Тетяна Тимочко
Черги на кордоні. Фото: facebook/Тетяна Тимочко

Черги з десятків авто спостерігаються в пунктах пропуску на закарпатських кордонах зі Словаччиною та Угорщиною.

Черги на кордоні. Фото: facebook/Тетяна ТимочкоЧерги на кордоні. Фото: facebook/Тетяна Тимочко

Згідно з інформацією "Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західна межа" черг перед пунктами пропуску з сусідніми державами станом на 15:00 наступні:

Республіка Польща:

  • "Устилуг" -60
  • "Угринів" -90
  • "Рава-Руська" -150
  • "Грушів" -300
  • "Смільниця" - 150
  • "Шегині" -150
  • "Краковець" -400

Словацька Республіка:

  • "р. Березне" - 150
  • "Ужгород" -120

Угорщина:

  • "Тиса" -140
  • "Дзвінкове" - 40
  • "Косино" -30
  • "Лужники" - 20
  • "Вилок" - 50

Румунія:

  • "Дяково" - 0
  • "Солотвине" - 0
  • "Порубне" - 0

Молдова:

  • "Мамалига-авто" - 0

Черги на кордоні. Фото: facebook/Тетяна ТимочкоЧерги на кордоні. Фото: facebook/Тетяна Тимочко

 

Як повідомляє Mukachevo.net з посиланням на інформацію Чопського прикордонного загону, на виїзд з України в межах Закарпаття у черзі понад 120 машин.

Прикордонники припускають, черги пов'язані з тим, що всі повертаються на роботу за кордон, а також з тим, кілька днів тому не працювала база даних Угорщини, внаслідок чого багато людей не змогли виїхати.

Черги на кордоні. Фото: Мукачево. ніЧерги на кордоні. Фото: Мукачево. немає

Ситуація з чергами виникла ще тиждень тому, одразу після Великодніх свят.

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