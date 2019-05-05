Фото дня: Сотні авто стоять у чергах на виїзд з України в ЄС

Черги з десятків авто спостерігаються в пунктах пропуску на закарпатських кордонах зі Словаччиною та Угорщиною.

Черги на кордоні. Фото: facebook/Тетяна Тимочко

Згідно з інформацією "Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західна межа" черг перед пунктами пропуску з сусідніми державами станом на 15:00 наступні:

Республіка Польща:

"Устилуг" -60

"Угринів" -90

"Рава-Руська" -150

"Грушів" -300

"Смільниця" - 150

"Шегині" -150

"Краковець" -400

Словацька Республіка:

"р. Березне" - 150

"Ужгород" -120

Угорщина:

"Тиса" -140

"Дзвінкове" - 40

"Косино" -30

"Лужники" - 20

"Вилок" - 50

Румунія:

"Дяково" - 0

"Солотвине" - 0

"Порубне" - 0

Молдова:

"Мамалига-авто" - 0

Черги на кордоні. Фото: facebook/Тетяна Тимочко

Як повідомляє Mukachevo.net з посиланням на інформацію Чопського прикордонного загону, на виїзд з України в межах Закарпаття у черзі понад 120 машин.

Прикордонники припускають, черги пов'язані з тим, що всі повертаються на роботу за кордон, а також з тим, кілька днів тому не працювала база даних Угорщини, внаслідок чого багато людей не змогли виїхати.

Черги на кордоні. Фото: Мукачево. немає

Ситуація з чергами виникла ще тиждень тому, одразу після Великодніх свят.

Нагадаємо, кількість заробітчан у Чехії зростає: МЗС назвав число легально працюючих українців.

Заробітчани заводять в Україну близько 10% ВВП.

Гроші заробітчан загрожують обкласти податком: у Мінсоцполітики назвали причину.