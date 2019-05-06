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06 травня 2019, понеділок, 06:55 29 Прес-реліз
Спорт 2019-05-06T09:45:01+03:00
Українські Новини
Кубок України з футболу перед фіналом побачать тисячі юних уболівальників, - Костюченко

Кубок України з футболу перед фіналом побачать тисячі юних уболівальників, - Костюченко

"Напередодні фінального матчу розіграшу Кубка України з футболу сезону 2018-19 років ФФУ організувала спеціальний тур одного з головних трофеїв вітчизняного футболу по містах країни. Ця оригінальна подорож реліквії направлена, в першу чергу, на популяризацію найзнаменитішою на планеті гри серед дітей і підлітків". Про це в коментарі Українським Новинам повідомив перший віце-президент вітчизняної Національної футбольної асоціації Вадим Костюченко.

За словами спортивного чиновника, у зв'язку з тим, що фінал турніру нинішнього сезону пройде в столиці українського козацтва, маршрут своєрідною кубковій естафети був складений по Запорізькій області. Спочатку приз був презентований широкому загалу в Бердянську на стадіоні "Енергія".

Потім трофей відправився в Мелітополь, де він став головним експонатом на арені "Спартак". І, безумовно, з ним познайомляться всі бажаючі вболівальники і в Запоріжжі.

"Для місцевих любителів футболу різного віку ця подія стала справжнім святом, а від охочих побачити нагороду, сфотографуватися з нею і відчути себе справжньою футбольною зіркою, не було відбою", - констатував Вадим Костюченко.

За його словами, на власні очі побачити знаменитий трофей і доторкнутися до нього приходили цілими футбольними класами і спортивними командами.

Нагадаємо, що фінал Кубка України, сезону 2018-19 пройде 15 травня на "Славутич-Арені" в Запоріжжі між чинним володарем, донецьким "Шахтарем" і головною сенсацією всього розіграшу перволіговим ФК "Інгулець".

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