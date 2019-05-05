На Рівненщині знешкодили 250-кілограмову авіаційну бомбу часів Другої світової війни

Державна служба з надзвичайних ситуацій знешкоджено 250-кілограмову авіаційну бомбу часів Другої світової війни в Рівненській області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Держнс в Рівненській області, передають Українські Новини.

"5 травня в 13:00 групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління Держнс України в Рівненській області була знищена одна авіаційна бомба ФАБ-250 часів Другої світової війни, яка була виявлена напередодні поблизу села Люхча Сарненського району (Рівненська область)", - йдеться в повідомленні.

ГУ Держнс в Рівненській області

В ході обстеження рятувальниками прилеглої території додаткові боєприпаси не виявлені.

Як повідомляли Українські Новини, Державна служба з надзвичайних ситуацій знешкоджено 250-кілограмову авіаційну бомбу часів Другої світової війни в Чернігівській області.