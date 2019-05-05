Кишкові інфекції, грип і проблеми зі шкірою: Супрун розповіла, чим небезпечні немиті руки

5 травня у світі традиційно відзначають день гігієни рук. В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook нагадала, як важливо тримати їх в чистоті, зокрема, мити.\r\n"Ми часто кажемо своїх очей, носа і рота, не усвідомлюючи цього. Таким шляхом патогенні організми з брудних рук можуть потрапити в організм, викликаючи різні хвороби", - йдеться в повідомленні.\r\nВ. о. міністра додала, що через брудні руки передаються кишкові інфекції та грип. Мікроби з брудних рук можуть потрапити в їжу і напої. Також їх можна перенести на інші предмети — поверхні меблів, перила, стільниці або іграшки, а потім перенести на руки іншої людини.\r\nСупрун зазначила, що якщо торкатися брудними руками обличчя, то можуть виникнути проблеми з шкірою. Найбільш універсальний і безпечний спосіб уберегтися від бактерій — ретельно мити руки.\r\nСупрун зазначає, що потрібно ретельно мити руки водою з милом. Миття рук просто водою без мила і витирання недостатньо ефективно. Мило і його пінка допомагають змити бруд і мікроби. А ось популярні антисептичні спреї не усувають бруд і можуть викликати резистентність деяких бактерій. Супрун радить, коли обов'язково мити руки:\r\n\r\nпісля повернення з вулиці додому;\r\nдо, під час і після приготування їжі;\r\nдо і після догляду за хворим;\r\nпісля кашлю, чхання, видування носа;\r\nпісля відвідування туалету;\r\nпісля контакту з тваринами.\r\n\r\n"Чисті руки захищають нас від хвороб і зменшують потребу в лікуванні антибіотиками. Ретельно мийте руки і будьте здорові", - додала в.о. міністра.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Супрун зруйнувала відразу кілька міфів про лимони, застуду і вітамін С.\r\nРаніше Супрун заявляла, що вітаміни і біодобавки можуть нашкодити і розповіла, як зміцнити імунітет.