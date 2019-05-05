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05 травня 2019, неділя, 16:25 11
Суспільство 2019-05-05T19:00:02+03:00
Українські Новини
Кишкові інфекції, грип і проблеми зі шкірою: Супрун розповіла, чим небезпечні немиті руки

Кишкові інфекції, грип і проблеми зі шкірою: Супрун розповіла, чим небезпечні немиті руки

Руки. Фото: pixabay
Руки. Фото: pixabay

5 травня у світі традиційно відзначають день гігієни рук. В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook нагадала, як важливо тримати їх в чистоті, зокрема, мити.

"Ми часто кажемо своїх очей, носа і рота, не усвідомлюючи цього. Таким шляхом патогенні організми з брудних рук можуть потрапити в організм, викликаючи різні хвороби", - йдеться в повідомленні.

В. о. міністра додала, що через брудні руки передаються кишкові інфекції та грип. Мікроби з брудних рук можуть потрапити в їжу і напої. Також їх можна перенести на інші предмети — поверхні меблів, перила, стільниці або іграшки, а потім перенести на руки іншої людини.

Супрун зазначила, що якщо торкатися брудними руками обличчя, то можуть виникнути проблеми з шкірою. Найбільш універсальний і безпечний спосіб уберегтися від бактерій — ретельно мити руки.

Супрун зазначає, що потрібно ретельно мити руки водою з милом. Миття рук просто водою без мила і витирання недостатньо ефективно. Мило і його пінка допомагають змити бруд і мікроби. А ось популярні антисептичні спреї не усувають бруд і можуть викликати резистентність деяких бактерій. Супрун радить, коли обов'язково мити руки:

  • після повернення з вулиці додому;
  • до, під час і після приготування їжі;
  • до і після догляду за хворим;
  • після кашлю, чхання, видування носа;
  • після відвідування туалету;
  • після контакту з тваринами.

"Чисті руки захищають нас від хвороб і зменшують потребу в лікуванні антибіотиками. Ретельно мийте руки і будьте здорові", - додала в.о. міністра.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Супрун зруйнувала відразу кілька міфів про лимони, застуду і вітамін С.

Раніше Супрун заявляла, що вітаміни і біодобавки можуть нашкодити і розповіла, як зміцнити імунітет.

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