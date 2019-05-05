На Ельбрусі загинув український альпініст, - МНС РФ

Рятувальники Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих знайшли українця без ознак життя на горі Ельбрус.\r\nПро це йдеться в повідомленні МНС Росії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно йому, 11:28 5 травня в Центр управління в кризових ситуаціях Головного управління МНС Росії надійшло повідомлення про те, що на горі Ельбрус на висоті 3 500 метрів чоловік 1985 року народження при сходженні втратив свідомість.\r\nЗа попередніми даними, ним виявився альпініст з України.\r\nДля евакуації альпіністів вирушили рятувальники Ельбруського вертолітного пошуково-рятувального загону в кількості 14 осіб і 2 одиниць техніки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше альпініст із Запоріжжя зірвався з Ельбрусу і загинув. \r\n6 травня 2018 двоє українських альпіністів, піднялись на Еверест і застрягли на висоті 6,4 тисяч метрів.