На Ельбрусі загинув український альпініст, - МНС РФ

Рятувальники Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих знайшли українця без ознак життя на горі Ельбрус.

Про це йдеться в повідомленні МНС Росії, передають Українські Новини.

Згідно йому, 11:28 5 травня в Центр управління в кризових ситуаціях Головного управління МНС Росії надійшло повідомлення про те, що на горі Ельбрус на висоті 3 500 метрів чоловік 1985 року народження при сходженні втратив свідомість.

За попередніми даними, ним виявився альпініст з України.

Для евакуації альпіністів вирушили рятувальники Ельбруського вертолітного пошуково-рятувального загону в кількості 14 осіб і 2 одиниць техніки.

Як повідомляли Українські Новини, раніше альпініст із Запоріжжя зірвався з Ельбрусу і загинув.

6 травня 2018 двоє українських альпіністів, піднялись на Еверест і застрягли на висоті 6,4 тисяч метрів.