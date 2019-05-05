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05 травня 2019, неділя, 14:01 39
Життя 2019-05-05T20:00:03+03:00
Українські Новини
Джордж Мартін розповів про роботу над 3 спін-оффами "Гри престолів"

Джордж Мартін розповів про роботу над 3 спін-оффами "Гри престолів"

Джордж Мартін у себе в блозі розповів деякими подробицями про прийдешні серіалах у всесвіті "Пісні льоду і полум'я". Він прояснив, скільки шоу зараз знаходяться в розробці.

У виробництві було п'ять різних історій для серіалів-наступників "Гри престолів" (не хочу називати їх спін-оффами), і три з них непогано просунулися. Пілотний епізод серіалу, який я не повинен називати "Довгої Ночі", почнуть знімати вже в цьому році, два інших знаходяться на стадії опрацювання сценарію, але кінець близький. Не можу вам розповісти, про що вони, але вам варто скоріше прочитати "Полум'я і кров", щоб запропонувати свої версії.

Як повідомляли Українські Новини, HBO показав першу серію заключного сезону "Гри престолів" і соцмережі "захопили" нові меми про серіалі.

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