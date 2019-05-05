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05 травня 2019, неділя, 13:46 337
Політика 2019-05-05T13:54:20+03:00
Українські Новини
На зустрічі з Зеленським з парламентаріїв найконструктивнішим був Новинський, - Чаплига

На зустрічі з Зеленським з парламентаріїв найконструктивнішим був Новинський, - Чаплига

Перший інсайд із зустрічі голів фракцій із Зеленським "злив" відомий вітчизняний блогер Михайло Чаплига. На його думку, найбільш адекватним і конструктивним на зустрічі із Зеленським був... Новинський. Про це повідомляє Hyser.

Блогер зазначив, що глава фракції Оппоблока намагався урезонити "истеривших представників" від БПП, НФ і Самопощи. При цьому "навіть підвищував голос що б заткнути цих товаришів. Новинський жорстко вимагав щоб не порушувалася конституція, і... що дуже важливо для мене... наполягав не йти на вибори за старим законом. Судячи за непрямими чутками, Зеленський був сим вельми вражений і оцінив ступінь осудності всіх присутніх", - написав Чаплига.

Також він повідомив, що майбутній президент "був здивований відкритим неповагою правлячої більшості (лідери просто проигнорили зустріч, хоча про зустрічі було відомо за добу. Мабуть тиждень з 14-го числа буде дуже спекотною..."

Нагадаємо, що 4 травня Володимир Зеленський зустрівся з головами фракцій ВР і обговорив дату інавгурації, а також, що за словами Вадима Новинського, прокоментував хід зустрічі для журналістів, настання миру в Україні і зміна виборчого законодавства.

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