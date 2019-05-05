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05 травня 2019, неділя, 12:57 14
Політика світу 2019-05-05T14:15:02+03:00
Українські Новини
Північна Корея другий день поспіль зазнає великокаліберні ракети

Північна Корея другий день поспіль зазнає великокаліберні ракети

В КНДР у неділю, 5 травня, знову провела навчальні стрільби з використанням декількох ракетних установок і нового тактичного керованої зброї. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Державне північнокорейське агентство KCNA опублікувало фото навчань, за якими спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин.

"Мета навчань полягала в тому, щоб оцінити і перевірити працездатність і точність бойових характеристик великокаліберних ракетних пускових установок великої дальності та тактичного керованого озброєння підрозділами оборони в прифронтовій зоні та на східному фронті", - йдеться в повідомленні KCNA.

Міністерство оборони Південної Кореї підтвердило, що снаряди включали в себе нове тактичне керовану зброю.

Міністерство заявило, що снаряди пролетіли близько 70-240 кілометрів.

Таким чином, Пхеньян здійснив другу за два дні серію навчальних ракетних пусків. У суботу Північна Корея запустила в східному напрямку кілька ракет малої дальності.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин спробує заручитися підтримкою Росії, щоб чинити тиск на американського президента Дональда Трампа після зустрічі в Ханої.

Кім Чен Ин наказав створити ще більше ядерної зброї КНДР.

В ООН заявили, що КНДР таємно продовжує розвивати ядерну програму.

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