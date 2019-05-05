Північна Корея другий день поспіль зазнає великокаліберні ракети

В КНДР у неділю, 5 травня, знову провела навчальні стрільби з використанням декількох ракетних установок і нового тактичного керованої зброї. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.\r\nДержавне північнокорейське агентство KCNA опублікувало фото навчань, за якими спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин.\r\n"Мета навчань полягала в тому, щоб оцінити і перевірити працездатність і точність бойових характеристик великокаліберних ракетних пускових установок великої дальності та тактичного керованого озброєння підрозділами оборони в прифронтовій зоні та на східному фронті", - йдеться в повідомленні KCNA.\r\nМіністерство оборони Південної Кореї підтвердило, що снаряди включали в себе нове тактичне керовану зброю.\r\nМіністерство заявило, що снаряди пролетіли близько 70-240 кілометрів.\r\nТаким чином, Пхеньян здійснив другу за два дні серію навчальних ракетних пусків. У суботу Північна Корея запустила в східному напрямку кілька ракет малої дальності.\r\nРаніше повідомлялося, що Кім Чен Ин спробує заручитися підтримкою Росії, щоб чинити тиск на американського президента Дональда Трампа після зустрічі в Ханої.\r\nКім Чен Ин наказав створити ще більше ядерної зброї КНДР.\r\nВ ООН заявили, що КНДР таємно продовжує розвивати ядерну програму.