У понеділок погода у Києві буде теплою і дощовою

6 травня в Києві хмарно із проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура вночі +10 ... + 12 градусів, удень +15 ... + 17 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно з проясненнями, короткочасний помірний дощ, місцями сильний дощ і гроза, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, місцями пориви 15-20 м\/с. Температура вночі +3 ... + 10 градусів, удень +6 ... + 13 градусів, в Хмельницькій і Чернівецькій областях вночі +6 ... + 11 градусів, вдень +10 ... + 15 градусів.\r\nУ Карпатах короткочасний помірний дощ, місцями сильний дощ, температура протягом доби +1 ... + 6 градусів.\r\nУ Моршині короткочасний дощ, уночі місцями сильний дощ, температура вночі +6 ... + 8 градусів, удень +7 ... + 9 градусів.\r\nУ Трускавці короткочасний дощ, уночі місцями сильний дощ, температура вночі +6 ... + 8 градусів, удень +7 ... + 9 градусів.\r\nУ Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +8 ... + 10 градусів, вдень +10 ... + 12 градусів.\r\nНа півночі України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура вночі +7 ... + 14 градусів, удень +14 ... + 21 градус.\r\nУ центрі України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура вночі +7 ... + 14 градусів, удень +15 ... + 23 градуси, у Дніпропетровській області +20 ... + 25 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура вночі +6 ... + 13 градусів, удень +20 ... + 26 градусів.\r\nНа півдні України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура вночі +8 ... + 14 градусів, удень +15 ... + 22 градуси, у Запорізькій області +18 ... + 23 градуси.\r\nУ Криму хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура вночі +7 ... + 12 градусів, удень +16 ... + 21 градус.\r\nУ Ялті короткочасний невеликий дощ. Температура вночі +9 ... + 11 градусів, удень +19 ... + 21 градус.