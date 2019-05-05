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05 травня 2019, неділя, 13:22 17
Суспільство 2019-05-05T14:15:02+03:00
Українські Новини
У понеділок погода у Києві буде теплою і дощовою

У понеділок погода у Києві буде теплою і дощовою

У понеділок погода у Києві буде теплою і дощовою. Фото: reading
У понеділок погода у Києві буде теплою і дощовою. Фото: reading

6 травня в Києві хмарно із проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +10 ... + 12 градусів, удень +15 ... + 17 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, короткочасний помірний дощ, місцями сильний дощ і гроза, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +3 ... + 10 градусів, удень +6 ... + 13 градусів, в Хмельницькій і Чернівецькій областях вночі +6 ... + 11 градусів, вдень +10 ... + 15 градусів.

У Карпатах короткочасний помірний дощ, місцями сильний дощ, температура протягом доби +1 ... + 6 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, уночі місцями сильний дощ, температура вночі +6 ... + 8 градусів, удень +7 ... + 9 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, уночі місцями сильний дощ, температура вночі +6 ... + 8 градусів, удень +7 ... + 9 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +8 ... + 10 градусів, вдень +10 ... + 12 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +7 ... + 14 градусів, удень +14 ... + 21 градус.

У центрі України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +7 ... + 14 градусів, удень +15 ... + 23 градуси, у Дніпропетровській області +20 ... + 25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +6 ... + 13 градусів, удень +20 ... + 26 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +8 ... + 14 градусів, удень +15 ... + 22 градуси, у Запорізькій області +18 ... + 23 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +7 ... + 12 градусів, удень +16 ... + 21 градус.

У Ялті короткочасний невеликий дощ. Температура вночі +9 ... + 11 градусів, удень +19 ... + 21 градус.
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