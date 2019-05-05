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05 травня 2019, неділя, 11:36 20
Політика світу 2019-05-05T14:15:03+03:00
Українські Новини
Ізраїль завдав удару з повітря по сектору Газа: 9 осіб загинули

Ізраїль завдав удару з повітря по сектору Газа: 9 осіб загинули

4 травня в Ізраїлі повідомили, що у відповідь на обстріл з боку сектора Газа ізраїльські військові вразили 120 цілей в секторі Газа. Про це у Twitter повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За даними відомства, Ізраїлю напередодні випустили понад 200 ракет. Удари були нанесені по об'єктах, які пов'язані з бойовиками ХАМАС.

Серед цілей ЦАХАЛ – підземне підприємство з виготовлення ракет, збройові майстерні та місця зосередження підрозділів військової розвідки і служб ХАМАС.

В результаті удару з повітря ізраїльських сил з палестинського сектора Газа загинули щонайменше дев'ять людей.

Як повідомляли Українські Новини, раніше через загострення обстановки на кордоні з Газою прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перервав свій візит у Францію.Він брав участь в урочистостях на честь сторіччя закінчення Першої світової війни.

Раніше, 12 травня, Ізраїль закрив пункт пропуску на кордоні з сектором Газу через заворушення. Ізраїльські військові вбили палестинця під час протестів на кордоні сектора Газа.

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