підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
05 травня 2019, неділя, 11:11 21
Суспільство 2019-05-05T14:00:02+03:00
Українські Новини
Папа Римський Франциск запросив керівництво УГКЦ на нараду по Україні

Папа Римський Франциск запросив керівництво УГКЦ на нараду по Україні

Папа Римський Франциск запросив керівництво Української греко-католицької церкви (УГКЦ) в Рим на нараду щодо ситуації в Україні. Про це повідомляє Vatican News з посиланням на комюніке прес-центру понтифіка.

"В складній і суперечливій ситуації, в якій перебуває Україна, Святіший Отець Франциск вирішив запросити 5 і 6 липня 2019 року в Рим Верховного Архиєпископа, членів Постійного Синоду і Митрополитів Української Греко-Католицької Церкви", - йдеться в ньому.

При цьому додається, що у зустрічі також візьмуть участь керівники Дикастерій Римської Курії, що займаються питаннями, які стосуються нашої країни.

"Цією зустріччю Святіший Отець хоче висловити свою близькість Української Греко-Католицької Церкви, яка здійснює пастирське служіння як на батьківщині, так і в різних місцях світу. Крім того, ця зустріч стане черговою нагодою для поглиблення відомостей про життя та потреби України з метою визначення способів, якими Католицька Церква, а особливо Греко-Католицька Церква, може все ефективніше присвятити себе проповідуванню Євангелія, зробити внесок у підтримку страждають і сприяти миру, злагоді, наскільки це можливо, з Католицькою Церквою латинського обряду і іншими Церквами і християнськими громадами", - йдеться в комюніке.

Нагадаємо, греко-католики просять Гройсмана тричі на рік надавати їм для служби Софійський собор.

Більше новин про: УГКЦ Папа Римський Франциск

Архів
Новини
Перший заступник рівненського губернатора задекларував зарплату за сумісництвом і власну АЗС 14:01
Джордж Мартін розповів про роботу над 3 спін-оффами "Ігри престолів" 14:00
На зустрічі з Зеленським з парламентаріїв найконструктивнішим був Новинський, - Чаплига 13:46
У понеділок погода у Києві буде теплою і дощовою 13:22
Північна Корея другий день поспіль зазнає великокаліберні ракети 12:57
більше новин
Зеленський приїхав у Верховну Раду 15:22
Ірина і Юрій Луценко.
Летіли бізнес-класом: родину Луценків в елітних брендах помітили в аеропорту Риму 21:20
У Черкасах жорстоко побили журналіста, він у вкрай тяжкому стані 12:45
Секретар Рівненської міськради Паладійчук задекларував 67,8 тис. доларів і 17,9 тис. євро в особистому сейфі 21:18
Бойовик "ДНР" добровільно здався поліції в Донецькій області 15:02
більше новин
Звільнивши Артеменка, Порошенко призначив нового члена Нацради з телебачення 20:54
Добавки кальцію не допоможуть від ламкого волосся і нігтів, але допоможуть добавки цинку, - Супрун 22:50
Зеленський вимагає від Парубія проведення інавгурації 19 травня, щоб уникнути "вакууму влади" 23:37 Документ
Поліція почала розслідувати жорстоке побиття журналіста Комарова 19:53
Посеред ночі до Києва прийде потужна гроза з південного заходу, - синоптик 00:18 Карта
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok