Папа Римський Франциск запросив керівництво УГКЦ на нараду по Україні

Папа Римський Франциск запросив керівництво Української греко-католицької церкви (УГКЦ) в Рим на нараду щодо ситуації в Україні. Про це повідомляє Vatican News з посиланням на комюніке прес-центру понтифіка.

"В складній і суперечливій ситуації, в якій перебуває Україна, Святіший Отець Франциск вирішив запросити 5 і 6 липня 2019 року в Рим Верховного Архиєпископа, членів Постійного Синоду і Митрополитів Української Греко-Католицької Церкви", - йдеться в ньому.

При цьому додається, що у зустрічі також візьмуть участь керівники Дикастерій Римської Курії, що займаються питаннями, які стосуються нашої країни.

"Цією зустріччю Святіший Отець хоче висловити свою близькість Української Греко-Католицької Церкви, яка здійснює пастирське служіння як на батьківщині, так і в різних місцях світу. Крім того, ця зустріч стане черговою нагодою для поглиблення відомостей про життя та потреби України з метою визначення способів, якими Католицька Церква, а особливо Греко-Католицька Церква, може все ефективніше присвятити себе проповідуванню Євангелія, зробити внесок у підтримку страждають і сприяти миру, злагоді, наскільки це можливо, з Католицькою Церквою латинського обряду і іншими Церквами і християнськими громадами", - йдеться в комюніке.

Нагадаємо, греко-католики просять Гройсмана тричі на рік надавати їм для служби Софійський собор.