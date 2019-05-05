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05 травня 2019, неділя, 08:50 13
Політика світу 2019-05-05T11:15:01+03:00
Українські Новини
Трамп заявив, що незважаючи на запуски нових ракет, угода з КНДР буде досягнуто

Трамп заявив, що незважаючи на запуски нових ракет, угода з КНДР буде досягнуто

Президент США Дональд Трамп прокоментував запуск ракет Північною Кореєю і заявив, що вірить домовленостей з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Все можливо в цьому дуже цікавому світі, проте я вірю, що Кім Чен Ин в повній мірі усвідомлює великий економічний потенціал для Північної Кореї і не буде робити нічого, щоб перешкодити або покінчити з цим", - написав Трамп.

Він також вважає, що Кім Чен Ин на його боці і не хоче порушувати дану обіцянку.

"Угода буде досягнута!", - додав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин спробує заручитися підтримкою Росії, щоб чинити тиск на американського президента Дональда Трампа після зустрічі в Ханої.

Кім Чен Ин наказав створити ще більше ядерної зброї КНДР.

В ООН заявили, що КНДР таємно продовжує розвивати ядерну програму.

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