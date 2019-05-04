Добавки кальцію не допоможуть від ламкого волосся і нігтів, але допоможуть добавки цинку, - Супрун

Мінеральні добавки кальцію не допоможуть від ламких нігтів і волосся, тому що нестача кальцію в організмі проявляється як втрата кальцію, а в крові його рівень постійний.

Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, Супрун пояснила, що пити добавки кальцію варто, однак не тільки для здоров'я кісток.

"Кальцій потрібен не лише для здоров’я кісток. Він є сигнальною молекулою в середині клітини, кофактором багатьох ферментів. Рівень кальцію в крові має бути сталим. Ми маємо отримувати близько 1 грама кальцію на добу", - пояснила Супрун.

При цьому краще пити цитрат кальцію, і пити його в кілька прийомів упродовж дня дозами не більше за 600 мг. Добавки кальцію взаємодіють з іншими ліками, в тому числі з антибіотиками, бісфосфатами та ліками проти гіпертензії. Крім цього, кальцій погіршує засвоєння добавок магнію, цинку і заліза.

"Чи допоможуть добавки кальцію від ламких нігтів та волосся? Ні. Брак кальцію в організмі проявляється як втрата кальцію, а в крові його рівень постійний, тож ані на волосся, ані на шкіру це не може вплинути", - розповіла Супрун.

В.о. міністра порадила звертатися до лікаря, якщо у вас ламкі нігті поряд з низкою інших симптомів - потрісканими губами, задишкою, стомлюваністю або раптовим набором ваги. Це може бути проявом анемії або недостатньої активності щитовидної залози.

Також Супрун розповіла, що каліцій можна знайти в молочній сироватці, молоці і кисломолочних продуктах, але не вершках або сметані, сирі типу пармезан, моцарела та сулугуні. Також кальцій є в білокачанній, цвітній та пекінській капусті.

Популярна добавка магній є кофактором майже 80% ферментів в нашому тілі, пояснює Супрун.

"Він (магній, - ред.) потрібен для утворення нейромедіаторів, а його брак пов’язують із серцево-судинними хворобами, діабетом, остеопорозом, гіпертензією, та неврологічними порушеннями", - написала Супрун.

Так, добова потреба в магнії - 3,6 мг/кг. Більшість добавок пропонує більшу дозу. Але магній має обмеження в засвоєнні.

"Магній поглинається в кишківнику пасивним та активним перенесенням. Активне означає, що є білок, який як перевізник, тягне іон магнію із кишківника в кров. Це важливий момент, адже в такому разі саме кількість переносників буде обмежувати здатність тіла засвоїти магній. Магній, кальцій та цинк мають спільний переносник в кишківнику - що їх більше в організмі, то сильніша конкуренція і гірше поглинання", - пояснила в.о. міністра.

Супрун порадила пити магній невеликими дозами і окремо від кальцію і цинку, а також поєднувати з білковою і жирною їжею, цукром і коренеплодами - вони сприяють поглинанню магнію. А висівки, гриби, шпинат, горіхи і високі дози інших мінералів будуть перешкоджати засвоєнню магнію з добавок.

При цьому магній міститься у всіх зелених овочах, зелені і крупах. Наприклад, можна поєднувати перлову або кукурудзяну кашу зі шпинатом або пореєм і жменею горіхів і гарбузового насіння.

Цинк же є необхідним мікроелементом для роботи імунної системи, регуляції активності генів, загоєння ран і роботи мозку, повідомляє Супрун.

"Добавки цинку ефективні у лікуванні тривалої діареї в дітей і її запобіганні, та рекомендовані при кишкових інфекціях. Достатнє споживання цинку може сповільнити пов’язані із віком хронічні хвороби, остеоартрит, остеопороз та дегенерацію сітківки ока. Добавки цинку контроль рівню глюкози та баланс жирів у хворих на діабет. Цинк потрібний для утворення сперми, його також можуть прописати людям з ВІЛ", - пояснила Супрун.

Нестача цинку, за словами в.о. міністра, може проявлятися в випаданні волосся, дистрофії нігтів, еректильної дисфункції, відставанні розвитку у дітей, частих застудах. Цинку частіше бракує людям з алкоголізмом, порушенням засвоєння нутрієнтів, а також майбутнім і годуючим матерям і веганам.

Кількість же цинку, необхідна нам, залежить від віку і ваги, і коливається від 5 до 12 мг/добу.

"Цинк не запасається на нашому тілі — зайве виводиться із сечею. Доза 40 мг на добу вважається безпечною. Добову дозу цинку варто вжити за 2-5 прийомів", - підкреслила Супрун.

За її словами, хронічні передозування цинку можуть призводити до нудоти, судоми, діареї, ослаблення імунітету, порушення рівня ліпопротеїнів крові і анемії - до всього, що цинк має покращувати.

"Чоловіки, які споживають понад 100 мг цинку на день, мають у 2,3 рази вищий ризик раку простати, ніж решта. Вагітним і годуючим пити добавки цинку варто тільки після консультації лікаря. Також добавки цинку погіршують засвоєння низки антибіотиків та міді", - попередила в.о. міністра.

Супрун додала, що цинк можна знайти в м'ясі, морепродуктах, бобових, гарбузовому і конопляному насіння, какао і горіхах. Цинк в бобових і горіхах має низьку біодоступність, тому їх краще замочувати перед приготуванням або вживанням.

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