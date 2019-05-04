Рівненський губернатор Муляренко задекларував антикварні автомобілі

Голова Рівненської обласної державної адміністрації Олексій Муляренко задекларував 526 134 гривень доходів за 2018 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Згідно з даними, у звітному році Муляренко отримав 260 934 гривень зарплати і 265 200 гривень від передачі в оренду майна.

Також він задекларував 120 тис. гривень, 73 тис. доларів і 38,3 тис. євро готівки.

У розділах "Об'єкти нерухомості" і "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" голова обладміністрації вказав 6 автомобілів (ГАЗ М-20 "Перемога" 1953 року випуску, Peugeot 1992, Сitroen 1993, ВАЗ-2104 1988 і Toyota Highilander 2011 і ГАЗ М-20 "Перемога" 1955 року випуску), 2 земельні ділянки (2 220 і 619 кв. м), житловий будинок 81,1 кв. м і цех з адміністративно-побутовими приміщеннями 1 164 кв. м.

Муляренко є кінцевим бенефіціарним власником компанії "Сталь-М".

Дружина Муляренко Наталя отримала в 2018 році 10 320 гривень державної та соціальної матеріальної допомоги та 500 гривень від заняття підприємництвом.

Син Іван в 2018 році отримав 2 940 гривень стипендії.

У Наталі у власності перебуває половина автомобіля Audi A6 Avant 2003 року випуску.

Також вона задекларувала 15 тис. доларів готівкою.

У Муляреннко, його дружини, а також дітей Івана, Орисі, Олексія і пасинка Юрія Куривчака немає депозитів.

Як повідомляли Українські Новини, Муляренко задекларував 392 265 гривень доходів за 2016 рік.

У квітні 2016 року Президент Петро Порошенко звільнив Віталія Чугунникова з посади голови Рівненської обласної державної адміністрації і призначив замість нього секретаря Рівненської міської ради Олексія Муляренко ("Блок Петра Порошенка "Солідарність").