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  • Ми будемо підтримувати всі ініціативи Зеленського, спрямовані на мир і розвиток України, - Новинський
04 травня 2019, субота, 18:40 9
Політика 2019-05-04T19:30:02+03:00
Українські Новини
Ми будемо підтримувати всі ініціативи Зеленського, спрямовані на мир і розвиток України, - Новинський

Ми будемо підтримувати всі ініціативи Зеленського, спрямовані на мир і розвиток України, - Новинський

"Найдовше на зустрічі з Президентом ми обговорювали дату інавгурації. Ця дата призначається парламентом, однак погоджується з президентом". Своїми враженнями від зустрічі з Володимиром Зеленським поділився голова фракції Опозиційний блок Вадим Новинський.

На зустрічі обговорювалося кілька питань. Найважливішим на думку Новинського було обговорення світу в Україні. Він запевнив президента, що фракція Опозиційного блоку буде підтримувати будь-які ініціативи Зеленського, спрямовані на припинення війни.

"Ми хочемо, щоб закони про виконання мінських угод були як можна швидше проголосовані, щоб і з того і з іншого боку на Сході припинили гинути люди".

Наступна важлива тема-прийняття нового виборчого кодексу. Стара система, як вже зазначав Новинський – основа політичної корупції, тому пропорційна система з відкритими списками має стати новим форматом парламентських виборів в країні.

Повертаючись до інавгурації, голова фракції Опозиційний блок повідомив, що Володимир Зеленський запропонував дату 19 травня і швидше за все на засіданнях фракцій 13 і 14 травня ця дата буде узгоджена.

Щодо відсутності на зустрічі з президентом глав деяких фракцій, Новинський відмовився коментувати ймовірну причину цього, заявивши, що свою повагу його фракція до президента висловила.

"Також ми побажали президенту успіху. Тому що якщо буде успішним він на своєму посту - буде успішна Україна". Також його фракція підтримає всі ініціативи президента, спрямовані на цю мету. Однак, якщо політика Порошенка буде продовжуватися, то фракція буде в опозиції.
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