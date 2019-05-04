У Києві в парку знайшли повішеним 25-річного чоловіка

Сьогодні, 4 травня, в Києві в зеленій зоні парку "Супутник" виявили труп чоловіка. Про це повідомляє Інформатор.\r\nТак, повідомляється, що труп виявив чоловік, який вигулював собаку в парку. Він і викликав медиків і поліцію, але лікарям залишалося лише констатувати смерть.\r\nНаголошується, що мотузка була прив'язана до дерева. Очевидці стверджують, що за кілька годин до цього бачили хлопця живим. Він йшов по вулиці з кількома людьми.\r\nЗа даними видання, родичі хлопця шукали з учорашнього дня. У померлого були виявлені документи та особисті речі. Йому було 25 років. Що стало причиною такого вчинку — невідомо.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, вранці в понеділок в під'їзді на Троєщині повісився чоловік.\r\nРаніше на Харківщині 10-річного хлопчика знайшли повішеним.