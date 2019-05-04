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04 травня 2019, субота, 17:15 12
Події 2019-05-04T17:42:51+03:00
Українські Новини
У Києві в парку знайшли повішеним 25-річного чоловіка

У Києві в парку знайшли повішеним 25-річного чоловіка

У парку в Києві знайшли труп. Фото: Інформатор
У парку в Києві знайшли труп. Фото: Інформатор

Сьогодні, 4 травня, в Києві в зеленій зоні парку "Супутник" виявили труп чоловіка. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що труп виявив чоловік, який вигулював собаку в парку. Він і викликав медиків і поліцію, але лікарям залишалося лише констатувати смерть.

Наголошується, що мотузка була прив'язана до дерева. Очевидці стверджують, що за кілька годин до цього бачили хлопця живим. Він йшов по вулиці з кількома людьми.

За даними видання, родичі хлопця шукали з учорашнього дня. У померлого були виявлені документи та особисті речі. Йому було 25 років. Що стало причиною такого вчинку — невідомо.

Як повідомляли Українські Новини, вранці в понеділок в під'їзді на Троєщині повісився чоловік.

Раніше на Харківщині 10-річного хлопчика знайшли повішеним.

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