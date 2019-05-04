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04 травня 2019, субота, 17:20 13
Суспільство 2019-05-04T18:00:02+03:00
Українські Новини
Новинський буде вимагати від Зеленського виконання Мінських угод

Новинський буде вимагати від Зеленського виконання Мінських угод

"Результат виборів говорить про те, що народ поставив оцінку тієї політики печерного націоналізму, яку проводив Петро Порошенко і команда останні п'ять років. І поклав велику відповідальність на новообраного президента Володимира Зеленського і на те, що він змінить цю ситуацію. Покладе край Політиці поділу суспільства за різними ознаками: за регіональною, мовною, гуманітарного та конфесійною", в інтерв'ю журналістам зазначив голова фракції Опозиційний блок Вадим Новинський.

Так само він заявив, що Побажанням його політсили буде, щоб Президент як можна швидше приступив до реалізації Мінських угод. "Приступив до мирного процесу і почав його виконувати, а не імітувати, як робив це Петро Порошенко, який п'ять років імітував мирні процеси". Також політик вважає, що виконувати Мінські угоди треба обом сторонам. "Якщо для цього необхідно буде мати прямі переговори з президентом Російської Федерації треба їх робити. Не звертати увагу на крики деяких наших націоналістів, а йти на прямі переговори з лідером Росії для встановлення миру, щоб не гинули люди на південно-сході, ось цього ми хочемо побажати і очікуємо від Зеленського такого кроку".

Щодо дострокових виборів, позиція фракції Новинського полягає в тому, щоб вони проходили за новим виборчим кодексом і щоб змішана система пішла в минуле для того, щоб викорінити політичну корупцію. "Тому що, мажоритарна система — це фундамент, для політичної корупції, як під час виборів, так і в стінах Верховної Ради, після того, як вибори пройдуть". Відповідаючи на питання про шанси фракції на парламентських виборах, Новинський зазначив, що Оппоблок буде в наступному парламенті. Також щодо зустрічі з Володимиром Зеленським, на яку прибули сьогодні всі голови фракцій, політик заявив, що швидше за все темою розмови буде призначення дати інавгурації.

"Навколо цього буде йти дискусія. Кожен буде мати можливість задати свої питання і побажання президенту."
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