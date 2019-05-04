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04 травня 2019, субота, 15:52 7
Суспільство 2019-05-04T16:30:01+03:00
Українські Новини
Мураєв звернувся до Зеленського з вимогою зупинити конфлікт на сході

Мураєв звернувся до Зеленського з вимогою зупинити конфлікт на сході

"Війна повинна бути закінчена, і це залежить від вас", - з такими словами звернувся народний депутат, лідер партії "Наші" Євген Мураєв до Володимира Зеленського.

На думку політика, новому президенту слід вислухати всі сторони конфлікту та ініціювати прямі переговори.

"Тільки прямі переговори призведуть до довгоочікуваного результату, - заявив Мураєв у своєму відеозверненні. На його думку, вести переговори з Росією повинні посли і кадрові дипломати, а не бізнесмени і куми. "Ви можете і повинні говорити з Донбасом, з нашими громадянами, зі всіма сторонами конфлікту", - підкреслив лідер партії "НАШІ".

У той же час він зазначив, що поки позиція новообраного президента щодо розв'язання конфлікту на сході є точною калькою з того, що пропонував Петро Порошенко протягом останніх п'яти років, а це означає продовження війни, тоді як люди, які проголосували за Зеленського, вірять у нього, сподіваються на зміни і вважають, що "темні часи залишилися позаду".

"Пам'ятайте, набагато легше погасити світло всередині, чим розвіяти темряву навколо. Хотіли в історію? Дійте", - заявив Мураєв.
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