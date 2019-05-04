підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
04 травня 2019, субота, 14:40 58
Суспільство 2019-05-04T16:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві на Теремках через аварію на водопроводі частина жителів залишилася без води

У Києві на Теремках через аварію на водопроводі частина жителів залишилася без води

Фото: dayberg.od.ua
Фото: dayberg.od.ua

Сьогодні, 4 травня, в Києві через аварію на водопроводі воду відключать у кількох житлових будинках Голосіївського району. Про це повідомляє прес-служба КП "Київводоканал".

"4 травня у зв'язку з аварійною ситуацією на водогоні діаметром 150 мм по проспекту Глушкова буде відключено водопостачання житлових будинків з №13 по №59. Радимо мешканцям зробити запаси води", - йдеться в повідомленні.

Так, повідомляється, що біля будинку №41 буде знаходитися автоцистерна з водою. Найближчий бювет за адресою: проспект Глушкова, 65.

У "Київводоканалі" відзначили, що аварія буде ліквідована протягом доби.

Як повідомляли Українські Новини, у середині квітня у Києві почалися масштабні відключення води.

Раніше в трьох районах Києва відключили гарячу воду на два тижні через випробування теплових мереж: список адрес.

Також проводилися промивання труб, через які з кранів текла брудна вода.

Більше новин про: Вода Відключення води Відключення води в Києві Аварія на водогоні

Архів
Новини
Зеленський заявив, що його команда готує "відповідь" на видачу Росією паспортів жителям "ЛДНР" 16:13
Мураєв звернувся до Зеленського з вимогою зупинити конфлікт на сході 15:52
Град, шквальний вітер і грози: рятувальники попередили українців про небезпечну погоду 15:42
Зеленський приїхав у Верховну Раду 15:22
Бойовик "ДНР" добровільно здався поліції в Донецькій області 15:02
більше новин
Київська кондфабрика Roshen збільшила дохід на 44% в 2018 11:39
Міністр оборони висловився про заяву Коломойського про "громадянську війну в Україні" 11:50
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
У 2018 "Укренерго" збільшила прибуток на 46,4% до 2,56 млрд гривень 11:38
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
більше новин
Борт №90 в Конго.
Легендарний борт №90: підбитий на Донбасі гелікоптер знову в строю і гідно виконує завдання в ДР Конго 19:14
Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності, що відносяться до креативних індустрій 19:31
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Інавгурація Зеленського відбудеться не пізніше 2 червня: опубліковані результати виборів 08:45
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok