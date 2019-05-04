У Києві на Теремках через аварію на водопроводі частина жителів залишилася без води

Сьогодні, 4 травня, в Києві через аварію на водопроводі воду відключать у кількох житлових будинках Голосіївського району. Про це повідомляє прес-служба КП "Київводоканал".\r\n"4 травня у зв'язку з аварійною ситуацією на водогоні діаметром 150 мм по проспекту Глушкова буде відключено водопостачання житлових будинків з №13 по №59. Радимо мешканцям зробити запаси води", - йдеться в повідомленні.\r\nТак, повідомляється, що біля будинку №41 буде знаходитися автоцистерна з водою. Найближчий бювет за адресою: проспект Глушкова, 65.\r\nУ "Київводоканалі" відзначили, що аварія буде ліквідована протягом доби.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у середині квітня у Києві почалися масштабні відключення води.\r\nРаніше в трьох районах Києва відключили гарячу воду на два тижні через випробування теплових мереж: список адрес.\r\nТакож проводилися промивання труб, через які з кранів текла брудна вода.