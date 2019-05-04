Зеленський і Парубій обговорили інавгурацію, - ЗМІ

У суботу, 4 травня, переможець президентських виборів Володимир Зеленський зустрівся з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм. Зустріч пройшла в будівлі українського парламенту.

Про це повідомляє Ділова столиця з посиланням на джерела.

Повідомляється, що політики проговорили близько 40 хвилин про роботу Ради і про інавгурацію. Після зустрічі спікер ВР розіслав листи керівникам парламентських фракцій з проханням зустрітися сьогодні в 15:00.

На даній зустрічі голови фракцій мають остаточно узгодити дату інавгурації нового глави держави. Зустріч також підтвердив голова фракції "Самопоміч" у Верховній Раді Олег Березюк.

Як повідомляли Українські Новини, Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.