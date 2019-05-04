У Черкасах жорстоко побили журналіста, він у вкрай тяжкому стані

Черкаського журналіста Вадима Комарова жорстоко побили. Він знаходиться в реанімації третьої міської лікарні м. Черкас.

Про це повідомив в Facebook депутат міськради Олександр Радуцький.

За інформацією власних джерел місцевого видання "Прочерк", Вадим Комаров знаходиться у вкрай важкому стані. Побитого журналіста з розбитою головою сьогодні близько дев'ятої години ранку побачили перехожі просто на вулиці на перехресті Надпільної і Небесної Сотні. Вони й викликали "швидку".

"Необхідна допомога всіх світил медицини та молитва за його здоров'я. Гарантії 50 на 50", - написала в соцмережі Світлана Комарова.

Вадим Комаров в своїх публікаціях не раз порушував дуже гострі теми. Одна з найбільш гучних публікацій за останній час - про обставини п'яного бунту в Черкаській колонії №62. Серед інших тем публікацій Комарова - розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція в Черкаській міськраді. У 2016 році журналіста намагалися застрелити.

Голова НСЖУ Сергій Томіленко підтвердив, що побитий журналіст перебуває у тяжкому стані.

"Зараз Вадим знаходиться в реанімації в дуже тяжкому стані. Журналіст часто порушував резонансні теми, реально дратував багатьох в Черкасах, хто мав велику владу і великі гроші .... Сподіваємося на професійну роботу лікарів-реаніматорів, а правоохоронці належним чином розслідувати черговий акт грубої атаки на журналістів. Б'ють одного, а безкарністю намагаються залякати всіх ...", - написав він.