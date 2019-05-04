Поліція почала розслідувати спалення автомобіля секретаря Рівненської міськради

Поліція почала розслідувати спалення автомобіля Toyota RAV4, який орендував секретар Рівненської міської ради 44-річний Сергій Паладійчук.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Рівненській області.\r\nВ поліцію четвертого травня близько першої години ночі надійшов сигнал від працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на вулиці Річної обласного центру горить позашляховик.\r\n\r\nСлідчо-оперативна група на місці події встановила, що автомобіль Toyota RAV4 належить приватному підприємству, а орендує його 44-річний мешканець Рівного, секретар Рівненської міської ради Паладійчук.\r\nГУ НП в Рівненській області\r\nТранспортний засіб було припарковано на проїжджій частині дороги біля приватного будинку, де він проживає.\r\nРятувальники пожежу загасили, однак автомобіль повністю знищений вогнем.\r\nЗ місця події криміналісти вилучили пожежний сміття та змиви пально-мастильних матеріалів.\r\nЗа фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу.\r\nПоліцейські проводять слідчі та розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до злочину.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліція 10 січня почала розслідувати спалення автомобіля члена виконавчого комітету Рівненської міської ради 33-річної Ніни Скиби.\r\nНевідомі 14 грудня 2018 року підпалили автомобіль Mercedes депутата Рівненської міської ради Олександра Бабата (позафракційний) і будинок його матері на вулиці Хліборобів, 1-А у Рівному.\r\nНевідомі 2 вересня 2018 року спалили автомобіль Mercedes-Benz S 350 депутата Рівненської міської ради, начальника відділу Ровеннкого обласного управління Госгеокадастра 30-річного Святослава Стельмащука в центрі Рівного.