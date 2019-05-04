Поліція почала розслідувати спалення автомобіля секретаря Рівненської міськради

Поліція почала розслідувати спалення автомобіля Toyota RAV4, який орендував секретар Рівненської міської ради 44-річний Сергій Паладійчук.

Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

В поліцію четвертого травня близько першої години ночі надійшов сигнал від працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на вулиці Річної обласного центру горить позашляховик.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що автомобіль Toyota RAV4 належить приватному підприємству, а орендує його 44-річний мешканець Рівного, секретар Рівненської міської ради Паладійчук.

ГУ НП в Рівненській області

Транспортний засіб було припарковано на проїжджій частині дороги біля приватного будинку, де він проживає.

Рятувальники пожежу загасили, однак автомобіль повністю знищений вогнем.

З місця події криміналісти вилучили пожежний сміття та змиви пально-мастильних матеріалів.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу.

Поліцейські проводять слідчі та розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до злочину.

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