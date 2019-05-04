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  • Під Івано-Франківськом перекинувся бензовоз з пальним: водій травмований, пальне розлилося
04 травня 2019, субота, 11:45 7
Події 2019-05-04T12:30:01+03:00
Українські Новини
Під Івано-Франківськом перекинувся бензовоз з пальним: водій травмований, пальне розлилося

Під Івано-Франківськом перекинувся бензовоз з пальним: водій травмований, пальне розлилося

В Івано-Франківській області виникла дорожньо-транспортна пригода за участю бензовоза, який перевозив 38 тонн паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, аварія сталася сьогодні о 02:17 на дорозі в селищі Отинія Коломийського району.

Вантажний автомобіль "DAF" (бензовоз) перекинувся на лівий бік, внаслідок чого був заблокований у кабіні водій.

На місці події стався витік палива з 2-х секцій цистерни: в кількості 13 м. куб. В цілому ж цистерна містила 38 тонн паливо-мастильних матеріалів.

В даний час силами ДСНС вивільнили водія з кабіни автомобіля та передали працівникам швидкої невідкладної медичної допомоги.

Крім того, рятувальники провели заходи з відключення клем АКБ і створили пінну подушку для недопущення займання розлитих паливно-мастильних матеріалів. Залишився паливо перекачують в нову цистерну.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові через ДТП з бензовозом на асфальт вилилося 7 тонн палива.

Раніше в Черкасах на підприємстві вилилося 9 кілограмів ртуті.

Також бензовоз врізався у відбійник і перегородив дорогу.

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