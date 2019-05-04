Під Івано-Франківськом перекинувся бензовоз з пальним: водій травмований, пальне розлилося

В Івано-Франківській області виникла дорожньо-транспортна пригода за участю бензовоза, який перевозив 38 тонн паливно-мастильних матеріалів.\r\nПро це повідомляє прес-служба ДСНС, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, аварія сталася сьогодні о 02:17 на дорозі в селищі Отинія Коломийського району.\r\nВантажний автомобіль "DAF" (бензовоз) перекинувся на лівий бік, внаслідок чого був заблокований у кабіні водій.\r\nНа місці події стався витік палива з 2-х секцій цистерни: в кількості 13 м. куб. В цілому ж цистерна містила 38 тонн паливо-мастильних матеріалів.\r\nВ даний час силами ДСНС вивільнили водія з кабіни автомобіля та передали працівникам швидкої невідкладної медичної допомоги.\r\nКрім того, рятувальники провели заходи з відключення клем АКБ і створили пінну подушку для недопущення займання розлитих паливно-мастильних матеріалів. Залишився паливо перекачують в нову цистерну.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Харкові через ДТП з бензовозом на асфальт вилилося 7 тонн палива.\r\nРаніше в Черкасах на підприємстві вилилося 9 кілограмів ртуті.\r\nТакож бензовоз врізався у відбійник і перегородив дорогу.