Кличко в США взяв участь у благодійному вечорі на підтримку та реабілітацію спортсменів у всьому світі

Мер Києва Віталій Кличко на запрошення президента WBC Маурісіо Сулеймана взяв участь у благодійному заході "Ніч чемпіонів" у Лас-Вегасі, США.

Про це міський голова повідомив у відеоролику, опублікованому на його Facebook.

"Перебуваючи у сполучених штатах, отримав запрошення від президента WBC взяти участь в благодійному вечорі, на якому збираються всі чемпіони", – зазначив Кличко.

В коментарі під відео він написав, що Майк Тайсон, Евандер Холіфілд, Ленокс Льюіс, Оскар Де Ла Хоя та інші легенди боксу зібралися на благодійний вечір аби зібрати кошти на підтримку та реабілітацію спортсменів у всьому світі.

"І, оскільки перебуваю у відрядженні в США, був радий долучитися до заходу. Також не зміг не скористатись можливістю і зробив презентацію Києва, запропонувавши лот (на благодійному аукціоні, – ред.) – екскурсію нашим містом", – розповів мер української столиці.

Наостанок Віталій Кличко звернув увагу на те, що після Конгресу WBC в Києві, який пройшов восени 2018 року на його запрошення, на всіх емблемах цієї боксерської організації почали на передньому плані зображати найбільшим саме прапор України.