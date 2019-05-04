підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
04 травня 2019, субота, 11:14 9
Суспільство 2019-05-04T12:30:02+03:00
Українські Новини
Кличко в США взяв участь у благодійному вечорі на підтримку та реабілітацію спортсменів у всьому світі

Кличко в США взяв участь у благодійному вечорі на підтримку та реабілітацію спортсменів у всьому світі

Віталій Кличко. Фото: прес-служба
Віталій Кличко. Фото: прес-служба

Мер Києва Віталій Кличко на запрошення президента WBC Маурісіо Сулеймана взяв участь у благодійному заході "Ніч чемпіонів" у Лас-Вегасі, США.

Про це міський голова повідомив у відеоролику, опублікованому на його Facebook.

"Перебуваючи у сполучених штатах, отримав запрошення від президента WBC взяти участь в благодійному вечорі, на якому збираються всі чемпіони", – зазначив Кличко.

В коментарі під відео він написав, що Майк Тайсон, Евандер Холіфілд, Ленокс Льюіс, Оскар Де Ла Хоя та інші легенди боксу зібралися на благодійний вечір аби зібрати кошти на підтримку та реабілітацію спортсменів у всьому світі.

"І, оскільки перебуваю у відрядженні в США, був радий долучитися до заходу. Також не зміг не скористатись можливістю і зробив презентацію Києва, запропонувавши лот (на благодійному аукціоні, – ред.) – екскурсію нашим містом", – розповів мер української столиці.

Наостанок Віталій Кличко звернув увагу на те, що після Конгресу WBC в Києві, який пройшов восени 2018 року на його запрошення, на всіх емблемах цієї боксерської організації почали на передньому плані зображати найбільшим саме прапор України.

Більше новин про: Віталій Кличко Мер Києва

Архів
Новини
Склад боєприпасів у гаражі.
Під Черніговом військовий пенсіонер зберігав в гаражі склад боєприпасів 12:17
Поліція почала розслідувати спалення автомобіля секретаря Рівненської міськради 12:06
Під Івано-Франківськом перекинувся бензовоз з пальним: водій травмований, пальне розлилося 11:45
Львів святкує 763-річчя 11:45
Кличко в США взяв участь у благодійному вечорі на підтримку та реабілітацію спортсменів у всьому світі 11:14
більше новин
Міністр оборони висловився про заяву Коломойського про "громадянську війну в Україні" 11:50
Київська кондфабрика Roshen збільшила дохід на 44% в 2018 11:39
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
У 2018 "Укренерго" збільшила прибуток на 46,4% до 2,56 млрд гривень 11:38
більше новин
Борт №90 в Конго.
Легендарний борт №90: підбитий на Донбасі гелікоптер знову в строю і гідно виконує завдання в ДР Конго 19:14
Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності, що відносяться до креативних індустрій 19:31
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Інавгурація Зеленського відбудеться не пізніше 2 червня: опубліковані результати виборів 08:45
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok