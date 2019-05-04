Нові платіжки, пеня та "доступ в квартиру": що змінив для українців новий закон про ЖКП

З 1 травня почав діяти закон "Про житлово-комунальні послуги" у новій редакції. У зв'язку з цим на українців чекає цілий ряд змін в нарахуванні оплати за житлово-комунальні послуги та в розрахунках за ЖКП.

Як пише "Сьогодні", коло змін, які несе з собою цей закон, досить великий. Тому різні його частини було вирішено ввести в дію в різний час. Більшість положень набирають чинності з 1 травня 2019 року. Однак пільги та субсидії у грошовій формі, а також деякі нові вимоги до управителів багатоквартирного будинку "узаконені" з 1 січня поточного року. Ще ряд положень повинні бути введені в дію через 6 місяців після опублікування закону, тобто з 10 червня 2019 року.

Так, з 1 травня вводиться в дію норма закону про ЖКП про нарахування пені за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг. Якщо оплата зроблена після 20 числа місяця, наступного за тим, в якому надавалися комунальні послуги, з 21 числа буде нараховуватися пеня у розмірі 0,01% суми платежу за кожен день прострочення.

Не менш важлива зміна, яке вводиться з 1 травня, – це поява нових граф у платіжках.

По-перше, тепер кожен індивідуальний абонент окремо оплачуватиме вартість тієї чи іншої комунальної послуги, а крім того, – ще й абонентську плату за надання цієї послуги.

До абонентської плати включатимуться витрати виконавця комунальної послуги на складання договору, на підрахунок частки кожної квартири в користуванні колективними послугами, а також витрати на обслуговування приладів розподілу та обліку. Ця остання складова дуже важлива для споживачів. Тому що завдяки такому пункту у виконавців комунальних послуг з'являться гроші на повірку, обслуговування та ремонт приладів обліку. Тепер обслуговування приладів обліку повністю лягає на виконавців комунальних послуг. Включаючи демонтаж вимірювальних приладів, транспортування до місця ремонту або перевірки і нове підключення.

Втім, це стосується не всіх приладів обліку. Так, прилади обліку електроенергії і газу обслуговуватимуть постачальники електроенергії, газу. Їх витрати входитимуть до абонентської плати за газ і електроенергію. А ось повірка, обслуговування та ремонт внутрішньо квартирних лічильників води і тепла, як і раніше, лежить на їх власниках.

"Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії і води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором", – йдеться в законі.

Щоправда, співвласники багатоквартирного будинку мають право укласти договір про обслуговування з однією з організацій, що займаються перевірками лічильників, і платити за це окремо.

Крім поділу рахунків на власне послугу і абонплату за її надання, в платіжках з'являться окремі графи за індивідуальне користування тією чи іншою комунальною послугою і за колективне користування. Наприклад, колективною послугою є освітлення коридорів і сходових кліток. Витрати на колективні послуги мешканці будинку оплачуватимуть пропорційно житлоплощі. Поділом плати між усіма квартирами займатимуться управителі багатоквартирного будинку.

Тим, хто отримує субсидії або має пільги, частина сум, нарахованих як абонентська плата і як оплата послуг, що споживаються в місцях загального користування, також компенсуватимуться з бюджету – як і за індивідуально спожиті житлово-комунальні послуги.

До цього часу має запрацювати на повну силуінститут управителя багатоквартирним будинком. Зокрема, вводиться в дію новий перелік прав і вимог до управителів, вимога не змінювати вартість послуги з управління багатоквартирним будинком весь термін дії договору (крім випадків, обумовлених у договорі), нові правила до складання договору і т.д.

У числі інших прав управителі отримують право відключати боржників від користування комунальними послугами, якщо такий метод прописаний в договорі.

Також на мешканців буде покладено обов'язок впускати до квартири управителів і виконавців комунальної послуги, якщо ті прийшли перевірити лічильники, зробити звірку і т.д. Якщо господар квартири відмовився відкрити двері управителю – управитель має повне право відрізати цю квартиру від комунальних послуг.

Виконавець комунальної послуги (оператор газорозподільного підприємства, електророзподільного підприємства і ін.) та управитель багатоквартирним будинком "має право... доступу до житла, інших об'єктів нерухомого майна для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показань приладів – розподільників теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги в квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку", – йдеться, зокрема, в ст. 8 закону про житлово-комунальні послуги.

А обов'язки мешканців та порядок доступу управителя будинку і виконавців комунальних послуг розписані в ст. 29 цього закону. У ній, зокрема, міститься вимога до споживача комунальних послуг забезпечити перерахованим особам безперешкодний доступ до свого помешкання для ліквідації та попередження аварії, для установки або заміни інженерного або сантехнічного обладнання, зняття контрольних показань з приладів обліку. Причому такий доступ, згідно із законом, повинен надаватися "цілодобово".

"Відмова споживача надати доступ виконавцю комунальної послуги... є підставою для припинення надання споживачеві відповідної комунальної послуги", – говориться в законі. Причому якщо послуга буде "відрізана", її подачу відновлять тільки після того, як споживач передумає і впустить працівника до своєї квартири.

У деяких випадках виконавці комунальних послуг зможуть прорватися до квартири і без згоди власника. Вони отримають на це право "у невідкладних ситуаціях, пов'язаних з необхідністю порятунку життя і здоров'я людей і/або майна". При такому несанкціонованому доступі, крім виконавця послуги, повинні бути присутніми також представники органів внутрішніх справ, працівники аварійно-ремонтної бригади та хтось із сусідів. Працівники аварійно-ремонтної бригади повинні після закінчення "несанкціонованого візиту" відремонтувати пошкоджені елементи (замки, вхідні двері або вікна і т.д.). Однак рахунок за злом і лагодження дверей або вікон буде виставлений винуватцю, тобто господареві квартири, в квитанції про оплату ЖКП.

Як невелику розраду зауважимо, втім, що виконавець має право перебувати тільки в тих приміщеннях, в яких розміщено цікавить його обладнання. Крім того, йому законом забороняється використовувати будь-яким чином і передавати комусь інформацію про особисте життя власника житла.

Також з червня співвласники багатоквартирного будинку отримають право виконувати роботи з утримання будинку, ремонту, своїми силами, тобто шляхом самозабезпечення, якщо знайдуть таку можливість. Також вони можуть взяти на себе питання опалення, водопостачання, вивезення побутових відходів. Кожен мешканець будинку отримає право виконувати роботи з утримання або ремонту будинку своїми силами в рахунок оплати комунальних послуг.

Рік – на вибір форми договірних відносин з постачальниками послуг

Закон вимагає, щоб не пізніше, ніж за рік після введення в дію Закону про комунальні послуги (тобто до 1 травня 2020 року) співвласники багатоквартирного будинку прийняли рішення про форму організації договірних відносин з кожним виконавцем комунальних послуг. Таких форм передбачено три.

1. Кожен співвласник багатоквартирного будинку укладає індивідуальний договір з виконавцем комунальних послуг.

2. Договір від імені всіх співвласників будинку укладає управитель (це буде колективний договір).

3. Договір укладає об'єднання співвласників багатоквартирного будинку як юридична особа, кооператив або ін.

Якщо до травня 2020 року такий вибір не буде зроблений, між виконавцем договору і кожним співвласником будинку будуть укладені індивідуальні договори.

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