підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
03 травня 2019, пʼятниця, 23:56 19
Америка 2019-05-04T01:30:01+03:00
Українські Новини
На Гаваях чоловік впав в кратер діючого вулкана зі 100-метрової висоти

На Гаваях чоловік впав в кратер діючого вулкана зі 100-метрової висоти

На Гаваях відвідувач Національного парку вулканів переліз металеві огороджувальні перила і впав в кратер вулкана Кілауеа. Про це повідомили представники Служби національних парків Гаваїв, передає USA Today.

Так, повідомляється, що відвідувач переліз через металеві перила, які захищали кратер, втратив рівновагу і зірвався приблизно зі 100-метрової висоти.

Інший відвідувач викликав пошуково-рятувальну бригаду, яка виявила чоловіка, який впав, через дві з половиною години після падіння. Він виявився живий, проте отримав серйозні травми, приземлившись на вузький уступ в 20 метрах від краю обриву.

Постраждалий був доставлений літаком в лікарню.

Як стало відомо через деякий час, постраждалий - солдат з казарм Скофілда на Оаху, який тренувався на Великому острові.

Відзначається, що останнє виверження вулкана Кілауеа триває з 1983 року, він вважається найактивнішим у світі.

Як повідомляли Українські Новини, в США турист впав з 300-метрової скелі, намагаючись зробити селфи.

Раніше на японському острові Кутиноерабу відбулося потужне виверження вулкана.

Більше новин про: Вулкан падіння

Архів
Новини
На Гаваях чоловік впав в кратер діючого вулкана зі 100-метрової висоти 23:56
ПЦУ закликала українців відмовитися від використання штучних квітів у поминальні дні 23:39
В Черкаській колонії після масштабного бунту ув'язнених ввели особливий режим 23:18
У Київському зоопарку показали, як тварини "відзначають" День Сонця 22:57
Переходив колії в навушниках: під Києвом 17-річний підліток потрапив під потяг 22:37
більше новин
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
Пашинський і ще 7 депутатів пропонують призивати резервістів в особливий період без оголошення мобілізації 14:53
Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності, що відносяться до креативних індустрій 19:31
Міністр оборони висловився про заяву Коломойського про "громадянську війну в Україні" 11:50
більше новин
Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу" 09:29
НБУ продовжує скуповувати валюту 09:43
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Інавгурація Зеленського відбудеться не пізніше 2 червня: опубліковані результати виборів 08:45
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok