На Гаваях чоловік впав в кратер діючого вулкана зі 100-метрової висоти

На Гаваях відвідувач Національного парку вулканів переліз металеві огороджувальні перила і впав в кратер вулкана Кілауеа. Про це повідомили представники Служби національних парків Гаваїв, передає USA Today.

Так, повідомляється, що відвідувач переліз через металеві перила, які захищали кратер, втратив рівновагу і зірвався приблизно зі 100-метрової висоти.

Інший відвідувач викликав пошуково-рятувальну бригаду, яка виявила чоловіка, який впав, через дві з половиною години після падіння. Він виявився живий, проте отримав серйозні травми, приземлившись на вузький уступ в 20 метрах від краю обриву.

Постраждалий був доставлений літаком в лікарню.

Як стало відомо через деякий час, постраждалий - солдат з казарм Скофілда на Оаху, який тренувався на Великому острові.

Відзначається, що останнє виверження вулкана Кілауеа триває з 1983 року, він вважається найактивнішим у світі.

Як повідомляли Українські Новини, в США турист впав з 300-метрової скелі, намагаючись зробити селфи.

Раніше на японському острові Кутиноерабу відбулося потужне виверження вулкана.