На Гаваях чоловік впав в кратер діючого вулкана зі 100-метрової висоти

На Гаваях відвідувач Національного парку вулканів переліз металеві огороджувальні перила і впав в кратер вулкана Кілауеа. Про це повідомили представники Служби національних парків Гаваїв, передає USA Today.\r\nТак, повідомляється, що відвідувач переліз через металеві перила, які захищали кратер, втратив рівновагу і зірвався приблизно зі 100-метрової висоти.\r\nІнший відвідувач викликав пошуково-рятувальну бригаду, яка виявила чоловіка, який впав, через дві з половиною години після падіння. Він виявився живий, проте отримав серйозні травми, приземлившись на вузький уступ в 20 метрах від краю обриву.\r\nПостраждалий був доставлений літаком в лікарню.\r\nЯк стало відомо через деякий час, постраждалий - солдат з казарм Скофілда на Оаху, який тренувався на Великому острові.\r\nВідзначається, що останнє виверження вулкана Кілауеа триває з 1983 року, він вважається найактивнішим у світі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в США турист впав з 300-метрової скелі, намагаючись зробити селфи.\r\nРаніше на японському острові Кутиноерабу відбулося потужне виверження вулкана.