ПЦУ закликала українців відмовитися від використання штучних квітів у поминальні дні

Православна церква закликала українців відмовитись від екологічно шкідливих пластикових квітів на кладовищі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ПЦУ в Facebook.

"В поминальні дні українці вшановують пам'ять своїх рідних і несуть на їх могили штучні квіти, не замислюючись над тим, яку небезпеку вони собою уособлюють. Після спалювання пластикових квітів та вінків виділяється велика кількість токсичних речовин, розкладання яких у ґрунті триває протягом сотень років. Слід пам'ятати, що пластикове сміття - це, перш за все, шкода для навколишнього природного середовища, створеного Богом, і небезпека для здоров'я і життя людей", - йдеться в повідомленні.

В ПЦУ закликали відмовитися від пластикових квітів на кладовищах, адже вони не тільки екологічно шкідливі, але й не мають нічого спільного з християнською вірою, і не допоможуть померлим в осягненні Царства Небесного.

Інфографіка: Фейсбук/ПЦУ

"Душі наших померлих близьких не вимагають матеріальних нагород. Найкращим проявом пам'яті і любові до рідних будуть ваші відкриті серця, і щира молитва за упокій душі", - зазначили в ПЦУ.

Як повідомляли Українські Новини, "Гробки" у Києві пройдуть 5-9 травня: в які дні на яке кладовище йти.

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