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04 травня 2019, субота, 07:13 5
Політика 2019-05-04T14:31:34+03:00
Українські Новини
Коломойський заявив, що "Майдан – це погано"

Коломойський заявив, що "Майдан – це погано"

Ігор Коломойський. Фото: Українське фото
Ігор Коломойський. Фото: Українське фото

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що "Майдан - це погано", оскільки будь-яка революція має негативні наслідки.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістам програми "Наші гроші".

"Ми ж не говоримо про окремо взяту подію. Майдан - це погано. Це погано, тому що влада Януковича довела до Майдану. Революція - це завжди погано. (В контексті наслідків останніх 5 років) Майдан - це погано, тому що у підсумку - це мінус 13 млн населення. Мінус Крим, мінус Донбас та мінус 13 млн населення (України)", - сказав Коломойський.

Відповідаючи на запитання журналістів бізнесмен зазначив: "Винуватцями є Янукович, Росія та революція. Це взаємна ненависть, внутрішній громадянський конфлікт, внутрішня громадянська війна. А що тут незрозумілого? Слава богу, що вона не поширилася на всю територію, але вона має гарячу фазу на Донбасі, і холодну фазу - на решті території країни. Холодна фаза - це ненависть один до одного, яка проявляється у вигляді гарячих якихось подій. Наприклад вбивств, вбивств громадських активістів та журналістів. З одного боку - (Олеся) Бузину, з іншого боку - (Павла) Шеремета. Це прояви громадянського конфлікту".

"На Донбасі громадянський конфлікт, але можна сказати й "громадянська війна". Війна - поняття більш глобальне, а це громадянський конфлікт... Воюють українці з українцями. А Росія підтримує одну частину українців. Якщо б її (підтримки) не було, то все давно б закінчилося. Українці помирилися б між собою... Спровокувала та організувала її (війну) Росія. Це з одного боку, а з іншого - теж не все добре. 22 числа, коли перемогли революціонери, бігали по парламенту і скасовували закони. Вимагали скасувати "харківські угоди" та мовний закон (Колесніченка-Ківалова) - це спровокувало ситуацію. Ну і знову ж таки взаємна ненависть. Коли "беркути" почали повертатися на свої бази, а їх по дорозі обстрілювали. І всі ці настрої "зачистити Донбас..." - зауважив Коломойський.

Також він порівняв нинішню ситуацію з громадянською війною 1918-1920 років на території України. "Коли йде революція, завжди є дві протиборчі сторони, а буває - і три, і чотири... І зелені, і жовто-блакитні, і червоні, і білі. Те ж саме й тут, та ж сама ситуація", - резюмував бізнесмен.

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