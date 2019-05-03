підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
03 травня 2019, пʼятниця, 22:37 11
Події 2019-05-03T23:45:01+03:00
Українські Новини
Переходив колії в навушниках: під Києвом 17-річний підліток потрапив під потяг

Переходив колії в навушниках: під Києвом 17-річний підліток потрапив під потяг

Сьогодні ввечері, 3 травня, у Київській області 17-річного підлітка, який переходив залізничні колії в невстановленому місці, збив поїзд. Хлопець у момент аварії був у навушниках. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що інцидент стався в Бородянському районі на залізничній станції Клавдієве.

Наголошується, що підліток переходив колії у невстановленому для цього місці в навушниках, що спричинило наїзд електропоїзди на нього. Повідомлення про це надійшло до відділу поліції від диспетчера станції.

"Правоохоронці, які виїхали на місце події, з'ясували, що поїзд напрямком руху Київ-Малин, під'їжджаючи до станції Клавдієве, наїхав на 17-річного хлопця. Ним виявився учень 9-го класу Клавдіївської середньої школи. Хлопець йшов зустрічати свою матір, яка по нещасному збігом обставин повинна була приїхати саме цим поїздом", - зазначили в повідомленні.

Також правоохоронці повідомили, що підлітка в непритомному стані з пошкодженням черепа та переломом стегна доставили до Бородянської лікарні. Зараз хлопець знаходиться в реанімації.

Як повідомляли Українські Новини, на Центральному вокзалі Києва чоловік загинув під колесами поїзда.

Раніше в Харкові "Інтерсіті" збив дівчину на смерть.

Більше новин про: падіння під потяг Потяг підліток

Архів
Новини
На Гаваях чоловік впав в кратер діючого вулкана зі 100-метрової висоти 23:56
ПЦУ закликала українців відмовитися від використання штучних квітів у поминальні дні 23:39
В Черкаській колонії після масштабного бунту ув'язнених ввели особливий режим 23:18
У Київському зоопарку показали, як тварини "відзначають" День Сонця 22:57
Переходив колії в навушниках: під Києвом 17-річний підліток потрапив під потяг 22:37
більше новин
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
Пашинський і ще 7 депутатів пропонують призивати резервістів в особливий період без оголошення мобілізації 14:53
Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності, що відносяться до креативних індустрій 19:31
Міністр оборони висловився про заяву Коломойського про "громадянську війну в Україні" 11:50
більше новин
Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу" 09:29
НБУ продовжує скуповувати валюту 09:43
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Інавгурація Зеленського відбудеться не пізніше 2 червня: опубліковані результати виборів 08:45
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok