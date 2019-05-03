Переходив колії в навушниках: під Києвом 17-річний підліток потрапив під потяг

Сьогодні ввечері, 3 травня, у Київській області 17-річного підлітка, який переходив залізничні колії в невстановленому місці, збив поїзд. Хлопець у момент аварії був у навушниках. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що інцидент стався в Бородянському районі на залізничній станції Клавдієве.

Наголошується, що підліток переходив колії у невстановленому для цього місці в навушниках, що спричинило наїзд електропоїзди на нього. Повідомлення про це надійшло до відділу поліції від диспетчера станції.

"Правоохоронці, які виїхали на місце події, з'ясували, що поїзд напрямком руху Київ-Малин, під'їжджаючи до станції Клавдієве, наїхав на 17-річного хлопця. Ним виявився учень 9-го класу Клавдіївської середньої школи. Хлопець йшов зустрічати свою матір, яка по нещасному збігом обставин повинна була приїхати саме цим поїздом", - зазначили в повідомленні.

Також правоохоронці повідомили, що підлітка в непритомному стані з пошкодженням черепа та переломом стегна доставили до Бородянської лікарні. Зараз хлопець знаходиться в реанімації.

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