В Івано-Франківську відкрили першу ковану скульптуру в повітрі

Скульптура в повітрі "Мої Птахи" в Івано-Франківську. Фото: facebook.сом/ruslan.martsinkiv

Скульптура в повітрі "Мої Птахи" в Івано-Франківську. Фото: facebook.сом/ruslan.martsinkiv

Сьогодні в Івано-Франківську стартував вже традиційний XVII Міжнародний фестиваль "Свято ковалів", в рамках якого відкрили першу ковану скульптуру в повітрі "Мої Птахи".

Крилатих "повісили" на троси, в проході між вулицею Галицькою і Майданом Шептицького, пише "Фіртка".

Автор композиції Василь Гудима - коваль з села Товсте, що на Тернопільщині.

"Свято ковалів" - традиційний щорічний Міжнародний ковальський фестиваль, був заснований ще у 2001 році. Проводиться до Дня міста і триває три дні.

Скульптура в повітрі "Мої Птахи" в Івано-Франківську. Фото: facebook.сом/ruslan.martsinkiv

Нині свято – одне з найбільших ковальських фестів у Східній Європі. Ідея фестивалю належить відомому франківському ковалю Сергію Полуботьку.

Фестиваль ковальського мистецтва відбуватиметься з 10.00 до 18.00 години на площі Бастіону, передає кореспондент Фіртки.

На "Свято ковалів" завітали майстри з Австрії, Нідерландів, Британії, Росії, Румунії, Туреччини, США та інших країн. Також вперше приїхали представники з Китаю.

У цьому році організатори вирішили привернути увагу до проблем екології.

За словами співорганізатора дійства Сергія Полуботька, наразі на фестивалі присутні представники 18 країн. Але ще доїжджають учасники.

"У нас почалось відродження будівництва човнів. Хлопці звернулись до нас, щоб ми зробили якорі. Крім того, ми маємо багато партнерських міст, з якими ми можемо продовжити цю тему. Цього року ми почали робити художньо-скульптурний тренд. Ця виставка вже існує у Вагабундо, о 14 годині ми її відкриємо, там же відбудеться конференція. Цього року ми хочемо видати каталог конференції, щоб він був у вільному доступі для науковців. І я надіюсь, що це стане платформою для молодих вчених щоб розвивати цю галузь", - наголошує Сергій Полуботько.

Фестиваль "Свято ковалів". Фото: "Фіртка"

Як повідомляли Українаські Новини, в центрі Івано-Франківська пройшла яскрава театральна хода.

У минулому році до Івано-Франківська з'їхалися ковалі з 11 країн світу.