Великий приватний будинок з дерев'яним дахом масштабно палахкотів у Голосіївському районі Києва

У п'ятницю, 3 травня, в Києві за адресою вулиця Холмогорська, 17 сталася пожежа. Горів двоповерховий приватний будинок. Постраждалих немає, оскільки люди встигли вийти на вулицю. Рятувальники намагалися повністю ліквідувати загоряння, повідомляє "Інформатор".

Дзвінок на лінію 101 надійшов близько 13:20.

Попередньо, площа спалаху склала близько 100 квадратних метрів. Вогонь охопив другий поверх і дах будівлі. Очевидці стверджують, що перед початком пожежі вони чули хлопок і побачили полум'я на балконі. У момент початку пожежі всередині були люди, але вони встигли вийти на вулицю.

Через годину пожежу локалізували. На місці працювали 4 одиниці техніки та 18 осіб особового складу. Також на місці чергували медики та поліція.

Пожежа в будинку на Совках. Фото: "Інформатор"

О 14:23 пожежу вдалося локалізувати на площі 100 квадратних метрів і о 14:38 ліквідувати. Причину пожежі з'ясовуватимуть слідчі.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві спалахнула пожежа на пустирі, на Позняках стояв густий чорний дим. Також в Києві загорілася будівля бізнес-центра.

Раніше в Києві вночі горів кавовий кіоск біля житлового будинку.