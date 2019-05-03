Дружина заступника львівського губернатора Замлинського заробила понад 1 млн гривень в 2018

Перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський задекларував 569 737 гривень доходів за 2018 рік.\r\nПро це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.\r\nЗарплата Замлиснкого в 2018 році становила 569 737 тис. гривень.\r\nВін володіє 33,34% квартири площею 60,7 кв. м.\r\nТакож Замлинський задекларував автомобіль Mazda III.\r\nПерший заступник губернатора не вказав готівкові кошти і депозити в декларації.\r\nДружина Замлинського Вікторія Замлинська в 2018 році отримала 194 052 гривень заробітної плати і 840 000 тис. гривень від відчуження нерухомості.\r\nВона володіє 66,66% квартири площею 60,7 кв. м.\r\nВікторія Замлинська задекларувала 840 тис. гривень власних коштів готівкою і 500 тис. гривень готівкою, якими володіє разом з чоловіком.\r\nСин Замлинського Владислав задекларував дохід від відсотків за депозитом 2 462 гривень.\r\nНа депозиті у нього 1 404 євро і 1 308 доларів США.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, мер Кропивницького Райкович володіє 15 земділянками і заробив понад 30 млн гривень за рік.\r\nТим часом, в. о. луганського губернатора Філь купив Mercedes GL500, його дружина - Lexus RX300.