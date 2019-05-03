Дружина заступника львівського губернатора Замлинського заробила понад 1 млн гривень в 2018

Перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський задекларував 569 737 гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Зарплата Замлиснкого в 2018 році становила 569 737 тис. гривень.

Він володіє 33,34% квартири площею 60,7 кв. м.

Також Замлинський задекларував автомобіль Mazda III.

Перший заступник губернатора не вказав готівкові кошти і депозити в декларації.

Дружина Замлинського Вікторія Замлинська в 2018 році отримала 194 052 гривень заробітної плати і 840 000 тис. гривень від відчуження нерухомості.

Вона володіє 66,66% квартири площею 60,7 кв. м.

Вікторія Замлинська задекларувала 840 тис. гривень власних коштів готівкою і 500 тис. гривень готівкою, якими володіє разом з чоловіком.

Син Замлинського Владислав задекларував дохід від відсотків за депозитом 2 462 гривень.

На депозиті у нього 1 404 євро і 1 308 доларів США.

Як повідомляли Українські Новини, мер Кропивницького Райкович володіє 15 земділянками і заробив понад 30 млн гривень за рік.

Тим часом, в. о. луганського губернатора Філь купив Mercedes GL500, його дружина - Lexus RX300.