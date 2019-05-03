підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
03 травня 2019, пʼятниця, 14:56 4 Документ
Президент 2019-05-03T20:03:12+03:00
Українські Новини
Порошенко не встиг витратити 1 млрд гривень з бюджету на молодь, оскільки не придумав як

Порошенко не встиг витратити 1 млрд гривень з бюджету на молодь, оскільки не придумав як

Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Адміністрація Президента (АП) України повідомила, що Фонд Президента України щодо підтримки освітніх та наукових програм для молоді, створений Петром Порошенко в 2018 році, не витратив бюджетні кошти в розмірі 1 млрд гривень, оскільки положення про фонд не розроблено і не затверджено, а принципи організації та напрями діяльності не визначені.

Про це йдеться у відповіді АП на запит Українських Новин.

"За інформацією, наданою Координаційним центром забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, на виконання указу Президента України "Про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді" від 6 листопада 2018 року №357 триває розробка проекту Положення про названий фонд, в якому буде визначено, зокрема, загальні засади організації та діяльності фонду, а також основні напрями, порядок та умови надання підтримки освітніх та наукових програм для молоді за рахунок коштів фонду, передбачених у державному бюджеті", - вказано у документі.

Також у відповіді АП уточнили, що "Координаційним центром забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України підготовлено проект указу Президента України "Про деякі питання підтримки освітніх та наукових програм для молоді", який наразі перебуває на опрацюванні".

Зазначимо, в указі Президента №357 "Про Фонд Президента України щодо підтримки освітніх та наукових програм для молоді", який підписав Порошенко 6 листопада 2018 року, доручено Кабінету Міністрів України:

  • внести до 1 грудня 2018 року на розгляд Президенту України проект положення про Фонд Президента України щодо підтримки освітніх та наукових програм для молоді;
  • забезпечувати щорічне фінансування витрат Фонду Президента України;
  • розробити і запровадити механізми щодо створення сприятливих умов для реалізації в Україні професійного потенціалу молоді, яка отримала освіту за підтримки Фонду Президента України.

Нагадаємо, 23 листопада 2018 року Петро Порошенко під час зустрічі зі студентами Київського національного торговельно-економічного університету пообіцяв в 2019 році направити 1 млрд гривень зі створеного "Фонду Президента" на підвищення стипендій для студентів і грантів для вчених.

Також Порошенко зазначив, що фонд "надзвичайно важливий та створений для освітніх потреб". "Там, де є угоди з іноземними університетами - допоможемо зі стипендією тим студентам, які є відмінниками та їдуть, щоб вчитися за кордоном, але обов'язково повернуться до України. Будуть через абсолютно прозору модель виділені гранти", - сказав він і додав, що незабаром буде обрано керівника фонду.

7 березня АП повідомила, що Порошенко не може розпочати витрачати 1 млрд гривень, які передбачені в держбюджеті-2019 рік для спеціального Фонду Президента, через відсутність Положення про вказаний фонд, а також відсутність порядку та умов надання держпідтримки.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2019" Фонду Президента України щодо підтримки освітніх та наукових програм для молоді передбачено видатки в загальному розмірі 1 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 29 листопада 2018 року стало відомо, що у держбюджеті на 2019 рік передбачено виділення 1,7 млрд гривень на спеціальний "Фонд Президента України" та Український культурний фонд, головою якого є дружина Президента Марина Порошенко.

Джерело : Українські новини
Більше новин про: Фонд Президента України Петро Порошенко

Архів
Новини
Канцлер Австрії Курц дружньо поговорив по телефону із Зеленським і пообіцяв підтримку реформ в Україні 19:56
Голова Кіровоградської облради Чорноіваненко за рік отримав майже мільйон гривень доходів 19:55
Грози, зливи і град I рівня небезпеки нависнуть над Україною наприкінці тижня, - ДСНС 19:41 Карта
Дружина заступника львівського губернатора Замлинського заробила понад 1 млн гривень в 2018 19:31
Театральна хода в Івано-Франківську. Фото: firtkа.if.ua
Фото дня: у центрі Івано-Франківська пройшла яскрава театральна хода 19:24
більше новин
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
Пашинський і ще 7 депутатів пропонують призивати резервістів в особливий період без оголошення мобілізації 14:53
Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності, що відносяться до креативних індустрій 19:31
Новини дня: над Україною нависли грози та інавгурація 19:42
більше новин
Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу" 09:29
НБУ продовжує скуповувати валюту 09:43
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Інавгурація Зеленського відбудеться не пізніше 2 червня: опубліковані результати виборів 08:45
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok