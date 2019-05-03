Порошенко не встиг витратити 1 млрд гривень з бюджету на молодь, оскільки не придумав як

Адміністрація Президента (АП) України повідомила, що Фонд Президента України щодо підтримки освітніх та наукових програм для молоді, створений Петром Порошенко в 2018 році, не витратив бюджетні кошти в розмірі 1 млрд гривень, оскільки положення про фонд не розроблено і не затверджено, а принципи організації та напрями діяльності не визначені.

Про це йдеться у відповіді АП на запит Українських Новин.

"За інформацією, наданою Координаційним центром забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, на виконання указу Президента України "Про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді" від 6 листопада 2018 року №357 триває розробка проекту Положення про названий фонд, в якому буде визначено, зокрема, загальні засади організації та діяльності фонду, а також основні напрями, порядок та умови надання підтримки освітніх та наукових програм для молоді за рахунок коштів фонду, передбачених у державному бюджеті", - вказано у документі.

Також у відповіді АП уточнили, що "Координаційним центром забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України підготовлено проект указу Президента України "Про деякі питання підтримки освітніх та наукових програм для молоді", який наразі перебуває на опрацюванні".

Зазначимо, в указі Президента №357 "Про Фонд Президента України щодо підтримки освітніх та наукових програм для молоді", який підписав Порошенко 6 листопада 2018 року, доручено Кабінету Міністрів України:

внести до 1 грудня 2018 року на розгляд Президенту України проект положення про Фонд Президента України щодо підтримки освітніх та наукових програм для молоді;

забезпечувати щорічне фінансування витрат Фонду Президента України;

розробити і запровадити механізми щодо створення сприятливих умов для реалізації в Україні професійного потенціалу молоді, яка отримала освіту за підтримки Фонду Президента України.

Нагадаємо, 23 листопада 2018 року Петро Порошенко під час зустрічі зі студентами Київського національного торговельно-економічного університету пообіцяв в 2019 році направити 1 млрд гривень зі створеного "Фонду Президента" на підвищення стипендій для студентів і грантів для вчених.

Також Порошенко зазначив, що фонд "надзвичайно важливий та створений для освітніх потреб". "Там, де є угоди з іноземними університетами - допоможемо зі стипендією тим студентам, які є відмінниками та їдуть, щоб вчитися за кордоном, але обов'язково повернуться до України. Будуть через абсолютно прозору модель виділені гранти", - сказав він і додав, що незабаром буде обрано керівника фонду.

7 березня АП повідомила, що Порошенко не може розпочати витрачати 1 млрд гривень, які передбачені в держбюджеті-2019 рік для спеціального Фонду Президента, через відсутність Положення про вказаний фонд, а також відсутність порядку та умов надання держпідтримки.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2019" Фонду Президента України щодо підтримки освітніх та наукових програм для молоді передбачено видатки в загальному розмірі 1 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 29 листопада 2018 року стало відомо, що у держбюджеті на 2019 рік передбачено виділення 1,7 млрд гривень на спеціальний "Фонд Президента України" та Український культурний фонд, головою якого є дружина Президента Марина Порошенко.