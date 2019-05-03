Купуючи "Корвалол" від недобросовісних конкурентів, споживачі асоціюють його з "Фармаком", – компанія

Керівник департаменту корпоративних комунікацій фармацевтичної компанії "Фармак" Олена Зубарєва повідомила, що в 2019 році торгова марка (ТМ) "Корвалол" відзначила свій ювілей - 60 років з моменту створення. Цей бренд був створений на заводі імені Ломоносова, правонаступником якого став "Фармак" в 1959 році.

Про це вона розповіла в інтерв'ю інтернет-виданню "Дело".

"Права на позначення цього лікарського засобу захищено в 15 країнах. Сам товарний знак двічі визнаний добре відомим в Україні", - підкреслила Зубарєва.

В інтерв'ю керівник департаменту корпоративних комунікацій фармацевтичної компанії "Фармак" зазначила, що компанія зіткнулася з проявом недобросовісної конкуренції (одна з українських фірм спробувала вийти на ринок з таким же препаратом під своєю маркою, а потім зареєструвала новий бренд, просто додавши до розкрученої ТМ "Корвалол" назву свого підприємства).

"Покупці, ймовірно, не могли подумати, що "Корвалол" може випускати ще хтось. За даними дослідження Міжнародної маркетингової групи, більшість споживачів асоціює ці "серцеві краплі" саме з "Фармаком". На жаль, через діючі обмеження реклами лікарських препаратів ми не можемо донести до наших споживачів, що, купуючи "Корвалол" від недобросовісних конкурентів, вони підтримують крадіжку інтелектуальної власності", - зазначила Зубарєва.

За її словами, на модернізацію лінії з випуску "Корвалолу" компанія "Фармак" витратила 14 млн доларів. "Фармак" виступає за цивілізовану конкуренцію та захищає свої права на добре відому марку "Корвалол Corvalolum". Тобто мова не йде про якусь монополію на сам препарат. Його може здійснювати будь-яка компанія, яка доведе його якість та ефективність та пройде всі необхідні дозвільні процедури, але під своїм власним брендом", - підкреслила в інтерв'ю Зубарєва.

Нагадаємо, Книга рекордів України визнала лікарський засіб "корвалол" виробництва ПАТ "Фармак" (Київ) найвідомішим седативним препаратом на ринку країни.