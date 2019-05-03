На сайті Ради з'явилася петиція про скасування мовного закону

На веб-сайті Верховної Ради України з'явилося петиція "Про призупинення рішення Верховної Ради України про прийняття проекту Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою народним депутатам пропонується скасувати рішення щодо Закону про статус державної мови.

Про це повідомило інтернет-видання "Апостроф".

Документ підписаний директором Інституту правової політики і соціального захисту ім. Ірини Бережної Оленою Бережної, а також координатором руху "Захистимо російську мову в Україні" Андрієм Івановим.

У петиції зазначається, що закон про захист держмовою може призвести до порушення окремих статей Конституції України та норм Європейської хартії про регіональні мови.

"Шоковані прийняттям Верховною Радою України рішення про прийняття в цілому проекту Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", вважаємо, що він порушує статті 10, 24, 34, 53 Конституції України, які гарантують рівні права всім громадянам України, незалежно від їх мовної приналежності, а також норми Європейської хартії про регіональні мови, є дискримінаційним для російськомовних громадян та інших громадян меншин, в тому числі мешканців Закарпаття", - йдеться в документі.

Також були перераховані вимоги до народних депутатів України у зв'язку з прийняттям вищевказаного закону.

"На підставі вищезазначеного вимагаємо від депутатів Верховної Ради України:

1. Проголосувати за підтримку проекту постанов Верховної Ради:

- за основу Постанову про скасування рішення Верховної Ради України від 25 квітня 2019 року про прийняття в цілому проекту Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" №5670-д-П від 25.04.2019 (або альтернативних проектів).

2. Скасувати рішення Верховної Ради України від 25 квітня 2019 року про прийняття у другому читанні і в цілому проект Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

3. Заборонити голові Верховної Ради України Парубію А.В. підписувати проект Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" до закінчення терміну, встановленого законодавством для збору підписів на підтримку цієї електронної петиції".

Петиція була опублікована на веб-сайті українського парламенту 2 травня, збір підписів під нею буде завершено через 91 день.

Детальніше ознайомитись з петицією або ж, при бажанні, підписати її можна перейшовши за посилання.