Литва заборонила в'їзд Лепсу через його кримінальні зв'язки

Литва оголосила персоною нон-грата російського виконавця Григорія Лепса, якого підозрюють у зв'язках з кримінальним світом, повідомляє Delfi.

Санкції вступили в силу на підставі списку Магнітського, який дозволяє включати в "чорний список" осіб, пов'язаних з корупцією, відмиванням грошей та порушеннями прав людини. Відповідне рішення підписав міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас після звернення голови МЗС Лінаса Линк'явічюса.

"З урахуванням звернення голови МЗС, підтверджуємо, що міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас 30 квітня підписав наказ, що забороняє в'їзд цієї особи на територію Литовської Республіки", – сказала представниця Місюнаса Єва Дірмайте.

Віце-міністр закордонних справ Дарюс Скусявічюс заявив, що Лепса запропонували внести в цей список "після консультацій з союзниками".

"Нам здається, що те, що йому інкримінують у США, - достатній привід для внесення в наш список", – сказав Скусявичюс.

Внести Лепса в "чорний список" пропонували і депутати-консерватори Інгріда Шимоне, Аудронюс Ажубаліс і Лаурінас Кащюнас. Виконавець приїжджав до Литви з концертом у березні 2019 року. США оголосили санкції щодо Лепса в 2013 році. За даними США, виконавець передавав гроші від імені Владислава Леонтьєва, одного з лідерів злочинного угруповання "Братське коло".

Як повідомляли Українські Новини, поліція Ізраїлю заборонила Лепсу в'їжджати в країну.

Раніше Лепс хотів організувати з Вакарчуком спільний концерт в Росії.

Тим часом російську телеведучу Івлєєву не пропустили до України.