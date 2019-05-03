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03 травня 2019, пʼятниця, 18:39 36 Карикатура
Життя 2019-07-15T04:08:35+03:00
Українські Новини
Свято Дня свободи преси обговорюють соцмережі – Карикатура

Свято Дня свободи преси обговорюють соцмережі – Карикатура

Поки в світовому рейтингу свободи ЗМІ Україна опустилася на одну сходинку і посіла 102 місце, 3 квітня відзначається Всесвітній день свободи преси. Свято проголошене Генеральною Асамблеєю ООН у 1944 році. Щорічно, починаючи з 1997 року, Дню свободи преси присуджується тематика, в 2018 році їй стала "Тримати владу під контролем: ЗМІ, правосуддя і верховенство права", цьогоріч же тема свята - "Засоби масової інформації на благо демократії: журналістика і вибори в епоху дезінформації".

Як повідомляє сайт ООН, в рамках заявленої теми обговорюються сучасні проблеми, з якими стикаються ЗМІ в період виборів, а також потенціал ЗМІ у справі підтримання миру і процесах примирення.

Крім того, в усьому світі проводяться заходи, присвячені Всесвітньому дню свободи преси.

Українські соцмережі сприйняли свято як привід, щоб нагадати, що не вся українська преса вільна і звернути увагу на проблеми зі свободою слова в Україні, згадуючи про новоприйнятий закон про мову. Деякі користувачі зосереджуються на успіхах у досягненні свободи преси в Україні та відзначають, що в цьому питанні наша країна є досить демократичною.

Карикатура Михайла Шиліна:

Карикатура Михайла ШилінаКарикатура Михайла Шиліна

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