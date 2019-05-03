Свято Дня свободи преси обговорюють соцмережі – Карикатура

Поки в світовому рейтингу свободи ЗМІ Україна опустилася на одну сходинку і посіла 102 місце, 3 квітня відзначається Всесвітній день свободи преси. Свято проголошене Генеральною Асамблеєю ООН у 1944 році. Щорічно, починаючи з 1997 року, Дню свободи преси присуджується тематика, в 2018 році їй стала "Тримати владу під контролем: ЗМІ, правосуддя і верховенство права", цьогоріч же тема свята - "Засоби масової інформації на благо демократії: журналістика і вибори в епоху дезінформації".\r\nЯк повідомляє сайт ООН, в рамках заявленої теми обговорюються сучасні проблеми, з якими стикаються ЗМІ в період виборів, а також потенціал ЗМІ у справі підтримання миру і процесах примирення.\r\nКрім того, в усьому світі проводяться заходи, присвячені Всесвітньому дню свободи преси.\r\nУкраїнські соцмережі сприйняли свято як привід, щоб нагадати, що не вся українська преса вільна і звернути увагу на проблеми зі свободою слова в Україні, згадуючи про новоприйнятий закон про мову. Деякі користувачі зосереджуються на успіхах у досягненні свободи преси в Україні та відзначають, що в цьому питанні наша країна є досить демократичною.\r\nКарикатура Михайла Шиліна:\r\nКарикатура Михайла Шиліна