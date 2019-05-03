підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
03 травня 2019, пʼятниця, 18:13 82
Події 2019-07-15T04:08:35+03:00
Українські Новини
У Сумській області чоловіка посадили на ланцюг за відмову працювати

У Сумській області чоловіка посадили на ланцюг за відмову працювати

У Сумській області місцевий житель міста Охтирка посадив на ланцюг 54-річного чоловіка. Про це повідомляє прес-служба поліції Сумської області.

Так, повідомляється, що 54-річний безробітний чоловік познайомився з 23-річним жителем Охтирки, який запропонував йому трохи пожити у нього і допомогти по господарству.

Безробітний чоловік погодився і після свят приступив до роботи разом з господарем будинку.

Він повинен був заготовити деревину, але від важкої роботи відмовився, забрав свої речі і пішов. Коли власник будинку побачив, що чоловіка у дворі немає, то розлютився і поїхав його шукати на автомобілі ВАЗ-2101.

На одній з вулиць Охтирки чоловік побачив свого "працівника" і силоміць заштовхав у машину. Вже вдома охтирчанин надів на нього наручники і прикував 5-метровим ланцюгом в сараї. За півгодини чоловік зумів вибратися і втік. З довгим ланцюгом його помітили біля дороги і повідомили правоохоронним органам.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". За скоєне жителю Охтирки загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, у центрі Києва чоловіка прикували наручниками до поручнів і пограбували.

Раніше в Росії обварился і помер чоловік, якого поліцейський пристебнув наручниками до батареї.

Більше новин про: Насильство ланцюг

Архів
Новини
Instagram і WhatsApp змінять назви 23:52
Що почитати: 7 найяскравіших книжкових новинок українських і світових письменників 23:22
Станція метро в Печерському районі Києва не буде продати жетони з понеділка 22:51
Уламки античних амфор і дві фібули Стародавнього Риму знайшли в урочищі під Полтавою 22:27
Стала відома ймовірна причина смерті Віллі Токарєва 22:04
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
На Україну насувається циклон: оголошено штормове попередження 15:00 Карта
Затримання в Москві. Скріншот відео youtube.com/euronews
У Росії тривають протести: затримано понад 300 осіб 17:12
Зеленський витратив у Канаді 3,5 млн 11:56 Документ
Теліженко заявив, що Кличко "використовує" американців в особистих цілях 11:57
більше новин
Зеленський витратив у Канаді 3,5 млн 11:56 Документ
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Андрій Богдан. Скріншот відео
Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством 18:57
У "Слузі народу" назвали кандидатів на посаду спікера і віце-спікера 16:34
Провал машини в яму на дорозі. Фото: Алла Артемчук Завгородня/Фейсбук
Фото дня: в Одеській області машина пішла "носом вниз" у величезну яму на дорозі 17:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok