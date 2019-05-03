У Сумській області чоловіка посадили на ланцюг за відмову працювати

У Сумській області місцевий житель міста Охтирка посадив на ланцюг 54-річного чоловіка. Про це повідомляє прес-служба поліції Сумської області.\r\nТак, повідомляється, що 54-річний безробітний чоловік познайомився з 23-річним жителем Охтирки, який запропонував йому трохи пожити у нього і допомогти по господарству.\r\nБезробітний чоловік погодився і після свят приступив до роботи разом з господарем будинку.\r\nВін повинен був заготовити деревину, але від важкої роботи відмовився, забрав свої речі і пішов. Коли власник будинку побачив, що чоловіка у дворі немає, то розлютився і поїхав його шукати на автомобілі ВАЗ-2101.\r\nНа одній з вулиць Охтирки чоловік побачив свого "працівника" і силоміць заштовхав у машину. Вже вдома охтирчанин надів на нього наручники і прикував 5-метровим ланцюгом в сараї. За півгодини чоловік зумів вибратися і втік. З довгим ланцюгом його помітили біля дороги і повідомили правоохоронним органам.\r\nПоліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". За скоєне жителю Охтирки загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у центрі Києва чоловіка прикували наручниками до поручнів і пограбували.\r\nРаніше в Росії обварился і помер чоловік, якого поліцейський пристебнув наручниками до батареї.