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03 травня 2019, пʼятниця, 17:23 33
Події 2019-07-15T04:08:36+03:00
Українські Новини
У Львові шукають підозрюваного у неправдивому мінуванні "Шаміля Басаєва"

У Львові шукають підозрюваного у неправдивому мінуванні "Шаміля Басаєва"

Поліція 3 травня почала розслідувати неправдиве повідомлення про мінування аеропорту "Львів", головного залізничного вокзалу і 5 готелів у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За його словами взрывртехники оглянули всі об'єкти, вибухівка не виявлено.

Аеропорт, вокзал і готелі відновили роботу.

Готелі знаходяться на вул. Романчука, Городоцькій, Галицької, Звенигородської та на пр. Свободи.

Ведуться пошуки аноніма, який зробив неправдиве повідомлення про мінування.

Відомо, що він назвався "Шамілем Басаєвим" і попросив поліцейських вгадати, який з об'єктів він підірве першим.

Шаміль Басаєв - чеченський військовий, один з лідерів Республіки Ічкерія.

Загинув у 2006 році в результаті вибуху вантажівки зі зброєю та боєприпасами.

Як повідомляли УкраЇнські Новини, невідомий 3 травня близько 10:30 повідомив про мінування аеропорту "Львів", головного залізничного вокзалу і 5 готелів у Львові.

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