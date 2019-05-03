У Львові шукають підозрюваного у неправдивому мінуванні "Шаміля Басаєва"

Поліція 3 травня почала розслідувати неправдиве повідомлення про мінування аеропорту "Львів", головного залізничного вокзалу і 5 готелів у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.\r\nЗа його словами взрывртехники оглянули всі об'єкти, вибухівка не виявлено.\r\nАеропорт, вокзал і готелі відновили роботу.\r\nГотелі знаходяться на вул. Романчука, Городоцькій, Галицької, Звенигородської та на пр. Свободи.\r\nВедуться пошуки аноніма, який зробив неправдиве повідомлення про мінування.\r\nВідомо, що він назвався "Шамілем Басаєвим" і попросив поліцейських вгадати, який з об'єктів він підірве першим.\r\nШаміль Басаєв - чеченський військовий, один з лідерів Республіки Ічкерія.\r\nЗагинув у 2006 році в результаті вибуху вантажівки зі зброєю та боєприпасами.\r\nЯк повідомляли УкраЇнські Новини, невідомий 3 травня близько 10:30 повідомив про мінування аеропорту "Львів", головного залізничного вокзалу і 5 готелів у Львові.