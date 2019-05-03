У Львові шукають підозрюваного у неправдивому мінуванні "Шаміля Басаєва"

Поліція 3 травня почала розслідувати неправдиве повідомлення про мінування аеропорту "Львів", головного залізничного вокзалу і 5 готелів у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За його словами взрывртехники оглянули всі об'єкти, вибухівка не виявлено.

Аеропорт, вокзал і готелі відновили роботу.

Готелі знаходяться на вул. Романчука, Городоцькій, Галицької, Звенигородської та на пр. Свободи.

Ведуться пошуки аноніма, який зробив неправдиве повідомлення про мінування.

Відомо, що він назвався "Шамілем Басаєвим" і попросив поліцейських вгадати, який з об'єктів він підірве першим.

Шаміль Басаєв - чеченський військовий, один з лідерів Республіки Ічкерія.

Загинув у 2006 році в результаті вибуху вантажівки зі зброєю та боєприпасами.

Як повідомляли УкраЇнські Новини, невідомий 3 травня близько 10:30 повідомив про мінування аеропорту "Львів", головного залізничного вокзалу і 5 готелів у Львові.