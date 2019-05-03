Джуд Лоу одружився на Філіппі Коен

Джуд Лоу, який вважається одним із найбільш завидних женихів Британії, одружився на своїй подрузі Філіпі Коен.

Про це повідомив Vogue UA.

При цьому, за інформацією джерела The Daily Mirror, сама церемонія була закритою і скромною. Вона пройшла в старій ратуші Marylebone в Вестмінстері і офіційних фото з весілля поки не було.

"Пара відмовилася від пишної церемонії і голлівудських гостей – замість цього запросили на весілля тільки близьких друзів і родичів. Зокрема, на святі був присутній 22-річний Раферті Лоу, син Джуда Лоу від першого шлюбу з Сейді Фрост. Нагадаємо, що Джуд Лоу багатодітний батько – всього у актора п'ятеро дітей", - сказано в повідомленні.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 1 Тра 2019 р. о 5:38 PDT

Джуд Лоу повідомив світові про заручини в лютому цього року – за чутками, пара провела разом більше чотирьох років.

Філіпа Коен – 32-річна психолог, яка веде власну практику. У неї докторська ступінь, а її наукова спеціалізація – зміни у сфері навколишнього середовища.

Про стосунки пара вперше заявила в 2015 році, вони з'явилися разом на червоній доріжці одного з фестивалів у Лондоні.

"Вона по-справжньому моя людина, – сказав Джуд Лоу в одному з інтерв'ю про свою кохану. – Я дуже, дуже щасливий. Наші відносини – це дуже приватна річ, і я думаю, тому у нас все так добре".

До цього Джуд Лоу був одружений один раз – на актрисі і продюсрі Сейді Фрост з 1997 по 2003 роки. При цьому він зустрічався в різний час з Сієнною Міллер, Лілі Коул і Ліндсі Лохан.

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Тим часом, Тарантіно перше в житті весілля зіграв у легендарному ресторані Майкла Чоу.