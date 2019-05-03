підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
03 травня 2019, пʼятниця, 16:57 22
Шоу-бізнес 2019-05-03T17:21:21+03:00
Українські Новини
Джуд Лоу одружився на Філіппі Коен

Джуд Лоу одружився на Філіппі Коен

Весілля Джуда Лоу. Фото: instagram/p/Bw8LjLPlspz/?utm_source=ig_embed
Весілля Джуда Лоу. Фото: instagram/p/Bw8LjLPlspz/?utm_source=ig_embed

Джуд Лоу, який вважається одним із найбільш завидних женихів Британії, одружився на своїй подрузі Філіпі Коен.

Про це повідомив Vogue UA.

При цьому, за інформацією джерела The Daily Mirror, сама церемонія була закритою і скромною. Вона пройшла в старій ратуші Marylebone в Вестмінстері і офіційних фото з весілля поки не було.

"Пара відмовилася від пишної церемонії і голлівудських гостей – замість цього запросили на весілля тільки близьких друзів і родичів. Зокрема, на святі був присутній 22-річний Раферті Лоу, син Джуда Лоу від першого шлюбу з Сейді Фрост. Нагадаємо, що Джуд Лоу багатодітний батько – всього у актора п'ятеро дітей", - сказано в повідомленні.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 1 Тра 2019 р. о 5:38 PDT

 

 

Джуд Лоу повідомив світові про заручини в лютому цього року – за чутками, пара провела разом більше чотирьох років.

Філіпа Коен – 32-річна психолог, яка веде власну практику. У неї докторська ступінь, а її наукова спеціалізація – зміни у сфері навколишнього середовища.

Про стосунки пара вперше заявила в 2015 році, вони з'явилися разом на червоній доріжці одного з фестивалів у Лондоні.

"Вона по-справжньому моя людина, – сказав Джуд Лоу в одному з інтерв'ю про свою кохану. – Я дуже, дуже щасливий. Наші відносини – це дуже приватна річ, і я думаю, тому у нас все так добре".

До цього Джуд Лоу був одружений один раз – на актрисі і продюсрі Сейді Фрост з 1997 по 2003 роки. При цьому він зустрічався в різний час з Сієнною Міллер, Лілі Коул і Ліндсі Лохан.

Як повідомляли Українські Новини, Кріс Пратт одружується на дочці Шварценеггера.

Раніше Х'ю Грант, найбільш затятий холостяк у Великій Британії, одружився.

Тим часом, Тарантіно перше в житті весілля зіграв у легендарному ресторані Майкла Чоу.

Більше новин про: весілля одруження Джуд Лоу

Архів
Новини
На Київ насуваються грози і зливи 17:46 Карта
Радники Зеленського обговорили з послами ЄС посилення санкцій проти Росії 17:35
Порошенко обговорив денаціоналізацію Приватбанку з директором МВФ Лагард 17:30
У Львові шукають підозрюваного у неправдивому мінуванні "Шаміля Басаєва" 17:23
Геращенко прогнозує призначення дати інавгурації на першому пленарному тижні 17:21
більше новин
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
Пашинський і ще 7 депутатів пропонують призивати резервістів в особливий період без оголошення мобілізації 14:53
Під егідою Федерації ММА відбудеться перший турнір з ММА в Києві 18:04
Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності, що відносяться до креативних індустрій 19:31
більше новин
Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу" 09:29
НБУ продовжує скуповувати валюту 09:43
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Інавгурація Зеленського відбудеться не пізніше 2 червня: опубліковані результати виборів 08:45
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok