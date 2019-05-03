В.о. мера Сєвєродонецька Ткачук отримав за рік 90 тисяч гривень, але позичив майже 450 тисяч

Виконувач обов'язків голови і секретар Сєвєродонецької міської ради (адміністративний центр підконтрольній українській владі частині Луганської області) В'ячеслав Ткачук задекларував 89 730 гривень доходів, отриманих у 2018 році.

Про це йдеться в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

З його доходів пенсія становила 22 641 гривню, повернення раніше наданих у борг грошей - 33 612 гривень, 4 200 гривень і 151 гривню, повернення помилково сплачених грошей - 20 000 гривень, відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 8 659 гривень, бонус за користування платіжною картою Приватбанку - 21 гривня, подарунок від міськради в безгрошовій формі вартістю 446 гривень.

Також Ткачук позичив третім особам 17 тис. доларів.

У власності в.о. мера квартира 64,2 кв. м, кімната 12,2 кв. м і виробнича база 1 600 кв. м у Сєвєродонецьку, а також орендована в Сєвєродонецької міськради земельна ділянка 3 415 кв. м.

Крім того, він володіє 3 земділянками по 1 тис. кв. м кожна в Мирній Долині Попаснянського району Луганської області та користується земельною ділянкою 1,5 тис. кв. м у Муратовому Новоайдарського району Луганська області.

Чиновник у травні 2018 року купив сталеві труби за 163,281 тис. гривень.

Йому належать вантажні автомобілі Renault Premium 1997 року випуску і Volvo FH 124X2T 1998 року випуску, легковий автомобіль BMW 730i 2004 року випуску, напівпричепи Ackerman Fruehauf і Metaco SD 334.

Ткачук користується за дорученням вантажними автомобілями Renault Premium 1997 року випуску і Fiat Ducato 1999 року випуску, а також безкоштовно користується автомобілем ВАЗ 21213 2004 року випуску, що належить Андрію Ткачуку (ймовірно - син).

У в.о. мера у власності є 1 облігація Ощадбанку номінальною вартістю 10 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, секретар херсонської міськради у 2018 заробила майже в 2 рази більше, ніж мер, а в.о. мера Ірпеня отримала від Водоканалу "лімузин" майже за мільйон гривень.

Раніше екс-меру Сєвєродонецька Казакову обрали запобіжний захід за зловживання владою.