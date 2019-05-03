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03 травня 2019, пʼятниця, 15:52 20
Політика 2019-05-03T18:00:03+03:00
Українські Новини
В.о. мера Сєвєродонецька Ткачук отримав за рік 90 тисяч гривень, але позичив майже 450 тисяч

В.о. мера Сєвєродонецька Ткачук отримав за рік 90 тисяч гривень, але позичив майже 450 тисяч

Виконувач обов'язків голови і секретар Сєвєродонецької міської ради (адміністративний центр підконтрольній українській владі частині Луганської області) В'ячеслав Ткачук задекларував 89 730 гривень доходів, отриманих у 2018 році.

Про це йдеться в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

З його доходів пенсія становила 22 641 гривню, повернення раніше наданих у борг грошей - 33 612 гривень, 4 200 гривень і 151 гривню, повернення помилково сплачених грошей - 20 000 гривень, відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 8 659 гривень, бонус за користування платіжною картою Приватбанку - 21 гривня, подарунок від міськради в безгрошовій формі вартістю 446 гривень.

Також Ткачук позичив третім особам 17 тис. доларів.

У власності в.о. мера квартира 64,2 кв. м, кімната 12,2 кв. м і виробнича база 1 600 кв. м у Сєвєродонецьку, а також орендована в Сєвєродонецької міськради земельна ділянка 3 415 кв. м.

Крім того, він володіє 3 земділянками по 1 тис. кв. м кожна в Мирній Долині Попаснянського району Луганської області та користується земельною ділянкою 1,5 тис. кв. м у Муратовому Новоайдарського району Луганська області.

Чиновник у травні 2018 року купив сталеві труби за 163,281 тис. гривень.

Йому належать вантажні автомобілі Renault Premium 1997 року випуску і Volvo FH 124X2T 1998 року випуску, легковий автомобіль BMW 730i 2004 року випуску, напівпричепи Ackerman Fruehauf і Metaco SD 334.

Ткачук користується за дорученням вантажними автомобілями Renault Premium 1997 року випуску і Fiat Ducato 1999 року випуску, а також безкоштовно користується автомобілем ВАЗ 21213 2004 року випуску, що належить Андрію Ткачуку (ймовірно - син).

У в.о. мера у власності є 1 облігація Ощадбанку номінальною вартістю 10 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, секретар херсонської міськради у 2018 заробила майже в 2 рази більше, ніж мер, а в.о. мера Ірпеня отримала від Водоканалу "лімузин" майже за мільйон гривень.

Раніше екс-меру Сєвєродонецька Казакову обрали запобіжний захід за зловживання владою.

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