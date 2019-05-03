ДБР має намір встановити замовників "справи Продана", – адвокат

Державне бюро розслідувань (ДБР) намагається встановити замовників "справи Продана". Співробітникам Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП), які займалися справою колишнього керівника Державної фіскальної служби (ДФС) України Мирослава Продана, найближчим часом можуть бути пред'явлені звинувачення за ст. 372 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років.

Про це повідомила адвокат Ольга Просянюк.

За її словами, захист Продана розраховує домогтися його повної реабілітації.

"6 березня НАБУ (Національне антикорупційне бюро України) закрило справу Мирослава Продана, але процес відновлення справедливості триває. Сьогодні ми в Солом'янському районному суді міста Києва зняли арешти з двох квартир в Вінниці, які належать Мирославу Продану та його дружині. Після закриття справи прокуратура чомусь не спромоглася це зробити. Найближчим часом будуть зняті арешти з нерухомості близьких Мирослава Васильовича в Могилів-Подільському. Наприклад, будинок і город його мами-пенсіонерки заарештували минулої зими. Абсолютно безпідставне рішення з однією єдиною метою - піддати Продана психологічному тиску", - заявила Ольга Просянюк.

За словами адвоката, ДБР впритул зайнялося розслідуванням стосовно прокурорів САП, які фальсифікували матеріали обвинувачення.

"Ніхто не збирається ставити крапку та все забувати. Ми будемо домагатися повної реабілітації Мирослава Продана. Перед ним повинні вибачитися за брехливі обвинувачення, за організовану в ЗМІ кампанію, що паплюжить його ім'я. Справа проти Продана була сфабрикована, і ми це доведемо. Ми назвемо тих, хто брав у цьому участь, будемо домагатися, щоб вони понесли кримінальну відповідальність. На підставі нашого заяви до ДБР відкрито кримінальну справу стосовно співробітників САП, яка зараз активно розслідується, тривають допити. Прокурори внесли до матеріалів справи завідомо неправдиві відомості, обманювали суд, маніпулювали громадською думкою. У той же час докази, які свідчать про невинуватість екс-керівника ДФС, до матеріалів справи свідомо не долучалися. Я звертаюся до працівників САП, які до цього причетні: відповідальності ви не уникните, але можете пом'якшити свою долю, якщо добровільно повідомте слідству, хто саме давав вам вказівки фабрикувати справу проти Мирослава Продана", - зазначила Просянюк.

Нагадаємо, у лютому 2019 року були оголошені офіційні результати експертизи, які підтвердили фабрикацію так званого листування в месенджері, яку САП використовувала в якості доказу "незаконного збагачення" Мирослава Продана. Як заявив адвокат Святослав Семенович, докази фальсифікації отримані самою прокуратурою. "Вилучений при обшуку мобільний телефон однокурсника Продана був розкритий на експертизі в Ізраїлі. У смартфоні експерти не знайшли листування, яка була "злито" в ЗМІ та викликало скандал. Це доводить, що такого листування не існувало у природі", - підкреслив він.