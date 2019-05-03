підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
03 травня 2019, пʼятниця, 15:16 13
Спорт 2019-05-03T15:25:33+03:00
Українські Новини
УЄФА не буде карати Україну через участь в матчах відбору Євро-2020 Мораеса

УЄФА не буде карати Україну через участь в матчах відбору Євро-2020 Мораеса

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не покарав збірну України технічними поразками за участь у матчах відбору Євро-2020 натуралізованого нападаючого Жуніора Мораеса.

Як повідомляє офіційний сайт організації, Контрольний, етичний і дисциплінарний орган УЄФА відхилив відповідні протести федерацій футболу Люксембургу та Португалії, пише НВ.

Тим самим підопічні Андрія Шевченка залишилися лідером своєї відбіркової групи з чотирма очками за підсумками двох турів. На один бал менше у Люксембургу, на два - у Португалії.

Напередодні Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК УЄФА провів засідання у справі про надання громадянства Мораесу.

Раніше УЄФА відкрив справу з приводу участі натуралізованого нападника збірної України у матчі відбору Євро-2020 проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1).

Генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький запевняв, що під час отримання Мораесом громадянства були дотримані всі норми відповідного закону.

Як повідомляли Українські Новини, відбірковий футбольний матч до Євро-2020 між збірною Люксембургу та Національною командою України закінчився з рахунком 2-1.

Раніше Порошенко надав українське громадянство футболісту Мораесу.

Більше новин про: Футбол ФФУ УЄФА Мораес Збірна України

Архів
Новини
Комплекс управління вогнем артилерії
ЗСУ почали випробування комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А" 15:29
Батьків двох учнів оштрафували за буллінг однокласника в київській школі 15:17
УЄФА не буде карати Україну через участь в матчах відбору Євро-2020 Мораеса 15:16
ДБР має намір встановити замовників "справи Продана", – адвокат 15:14
Частина океанів прилетіла на Землю з космосу на кометах і астероїдах, - вчені 15:12
більше новин
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Пашинський і ще 7 депутатів пропонують призивати резервістів в особливий період без оголошення мобілізації 14:53
Під егідою Федерації ММА відбудеться перший турнір з ММА в Києві 18:04
Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності, що відносяться до креативних індустрій 19:31
більше новин
Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації, - сценарист "Слуги народу" 09:29
НБУ продовжує скуповувати валюту 09:43
Інавгурація Зеленського відбудеться не пізніше 2 червня: опубліковані результати виборів 08:45
Борт №90 в Конго.
Легендарний борт №90: підбитий на Донбасі гелікоптер знову в строю і гідно виконує завдання в ДР Конго 19:14
Триокий пітон. Фото: Northern Territory Parks and Wildlife
Килимового пітона з трьома очима знайшли на півночі Австралії 21:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok