УЄФА не буде карати Україну через участь в матчах відбору Євро-2020 Мораеса

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не покарав збірну України технічними поразками за участь у матчах відбору Євро-2020 натуралізованого нападаючого Жуніора Мораеса.

Як повідомляє офіційний сайт організації, Контрольний, етичний і дисциплінарний орган УЄФА відхилив відповідні протести федерацій футболу Люксембургу та Португалії, пише НВ.

Тим самим підопічні Андрія Шевченка залишилися лідером своєї відбіркової групи з чотирма очками за підсумками двох турів. На один бал менше у Люксембургу, на два - у Португалії.

Напередодні Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК УЄФА провів засідання у справі про надання громадянства Мораесу.

Раніше УЄФА відкрив справу з приводу участі натуралізованого нападника збірної України у матчі відбору Євро-2020 проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1).

Генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький запевняв, що під час отримання Мораесом громадянства були дотримані всі норми відповідного закону.

Як повідомляли Українські Новини, відбірковий футбольний матч до Євро-2020 між збірною Люксембургу та Національною командою України закінчився з рахунком 2-1.

Раніше Порошенко надав українське громадянство футболісту Мораесу.