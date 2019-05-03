Батьків двох учнів оштрафували за булінг однокласника в київській школі

Після першого вироку за булінг, який був винесений Броварським судом 13 лютого, Оболонський районний суд Києва оштрафував батьків 2 учнів на 850 гривень за булінг (цькування) однокласника в школі в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

Як йдеться у повідомленні, Оболонське управління поліції звернулися батьки учня четвертого класу з заявою, що двоє однокласників знущаються над їхнім сином, принизливо жартують, ображають, б'ються і псують шкільні речі.

Через це хлопчик категорично відмовлявся ходити в школу.

Інспектори ювенальної превенції відвідали школу, в якій навчаються діти, і провели бесіду з учасниками конфлікту і їх однокласниками.

Правоохоронці встановили, що знущання тривали протягом чотирьох місяців.

Суд залучив батьків учнів до відповідальності за ч. 3 ст. 173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу про адміністративні правопорушення і призначив їм штраф у розмірі 850 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, бориспільський суд осоромився, назвавши булінг "боулінгом"

Тим часом у Хмельницькій області вперше оштрафували школяра за булінг вчителя.

Раніше закон про протидію буллингу вступив в силу.